Иномарка насмерть сбила двух пешеходов недалеко от Перми. Видео

11 ноября 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Недалеко от Перми водитель иномарки устроил смертельную аварию Фото: Сергей Русанов © URA.RU На дороге М7 — «Волга» недалеко от Перми 11 ноября водитель автомобиля Hyundai насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. «По автодороге М7 — „Волга“ со стороны Краснокамска в направлении Перми ехал автомобиль Hyundai под управлением водителя 1986 года рождения, который на 482 километре допустил наезд на пешеходов. В результате аварии пешеходы погибли», — уточнили в Госавтоинспекции. По предварительной информации полиции, пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте. Они двигались справа налево по ходу движения автомобиля. В ведомстве отметили, что обстоятельства ДТП устанавливаются.

На дороге М7 — «Волга» недалеко от Перми 11 ноября водитель автомобиля Hyundai насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. «По автодороге М7 — „Волга“ со стороны Краснокамска в направлении Перми ехал автомобиль Hyundai под управлением водителя 1986 года рождения, который на 482 километре допустил наезд на пешеходов. В результате аварии пешеходы погибли», — уточнили в Госавтоинспекции. По предварительной информации полиции, пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте. Они двигались справа налево по ходу движения автомобиля. В ведомстве отметили, что обстоятельства ДТП устанавливаются.