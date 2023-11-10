На дороге М7 — «Волга» недалеко от Перми 11 ноября водитель автомобиля Hyundai насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Пермскому краю.
«По автодороге М7 — „Волга“ со стороны Краснокамска в направлении Перми ехал автомобиль Hyundai под управлением водителя 1986 года рождения, который на 482 километре допустил наезд на пешеходов. В результате аварии пешеходы погибли», — уточнили в Госавтоинспекции.
По предварительной информации полиции, пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте. Они двигались справа налево по ходу движения автомобиля. В ведомстве отметили, что обстоятельства ДТП устанавливаются.
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