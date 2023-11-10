10 ноября 2023

Иномарка насмерть сбила двух пешеходов недалеко от Перми. Видео

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Недалеко от Перми водитель иномарки устроил смертельную аварию Фото:

На дороге М7 — «Волга» недалеко от Перми 11 ноября водитель автомобиля Hyundai насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Пермскому краю.

«По автодороге М7 — „Волга“ со стороны Краснокамска в направлении Перми ехал автомобиль Hyundai под управлением водителя 1986 года рождения, который на 482 километре допустил наезд на пешеходов. В результате аварии пешеходы погибли», — уточнили в Госавтоинспекции.

По предварительной информации полиции, пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте. Они двигались справа налево по ходу движения автомобиля. В ведомстве отметили, что обстоятельства ДТП устанавливаются.

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На дороге М7 — «Волга» недалеко от Перми 11 ноября водитель автомобиля Hyundai насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. «По автодороге М7 — „Волга“ со стороны Краснокамска в направлении Перми ехал автомобиль Hyundai под управлением водителя 1986 года рождения, который на 482 километре допустил наезд на пешеходов. В результате аварии пешеходы погибли», — уточнили в Госавтоинспекции. По предварительной информации полиции, пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте. Они двигались справа налево по ходу движения автомобиля. В ведомстве отметили, что обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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