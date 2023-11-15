Происшествия В Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик. Фото 15 ноября 2023 в 19:10 Размер текста - 17 + Ребенок пропал во время прогулки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге пропал шестилетний Максим Детков. Мальчик потерялся 15 ноября, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области в официальной группе «ВКонтакте». «Помогите найти ребенка! Пропал Максим Детков, 6 лет. 15 ноября пропал во время прогулки», — говорится в сообщении волонтеров. Мальчик был одет в серую куртку. На ногах были черные сапоги, коричневая шапка и синие варежки. Рост 128 см, волосы светло-русые, а глаза серые. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112, 8 343 356 42 12 или 102 (02). Также требуется помощь добровольцев. Ранее URA.RU писало о том, что в Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 12-летняя Софья Г. Позже девочку нашли. По словам волонтеров, с ней все хорошо. Мальчик пропал 15 ноября Фото: «Лиза Алерт», vk.com В Екатеринбурге пропал шестилетний Максим Детков. Мальчик потерялся 15 ноября, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области в официальной группе «ВКонтакте». «Помогите найти ребенка! Пропал Максим Детков, 6 лет. 15 ноября пропал во время прогулки», — говорится в сообщении волонтеров. Мальчик был одет в серую куртку. На ногах были черные сапоги, коричневая шапка и синие варежки. Рост 128 см, волосы светло-русые, а глаза серые. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112, 8 343 356 42 12 или 102 (02). Также требуется помощь добровольцев. Ранее URA.RU писало о том, что в Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 12-летняя Софья Г. Позже девочку нашли. По словам волонтеров, с ней все хорошо. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям