В Екатеринбурге пропал шестилетний Максим Детков. Мальчик потерялся 15 ноября, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области в официальной группе «ВКонтакте».
«Помогите найти ребенка! Пропал Максим Детков, 6 лет. 15 ноября пропал во время прогулки», — говорится в сообщении волонтеров.
Мальчик был одет в серую куртку. На ногах были черные сапоги, коричневая шапка и синие варежки. Рост 128 см, волосы светло-русые, а глаза серые.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112, 8 343 356 42 12 или 102 (02). Также требуется помощь добровольцев.
Ранее URA.RU писало о том, что в Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 12-летняя Софья Г. Позже девочку нашли. По словам волонтеров, с ней все хорошо.
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