Участие в СВО гарантирует новое послабление россиянам

Минпросвещения поручило учитывать участие в СВО при поступлении в колледж

15 ноября 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Участникам СВО станет легче поступать в колледжи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участие в спецоперации на Украине будут учитывать при поступлении в колледж. Об этом говорится в приказе Минпросвещения РФ, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов. Минпросвещение внесло изменения в порядок приема на обучение в среднеспециальных учреждениях. Теперь участие в СВО начнут учитывать в качестве индивидуального достижения при поступлении. «В пункте 45 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту <…>, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач <…> в ходе спецоперации», — говорится в документе . Еще летом Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно поправкам, участники спецоперации и их родные смогут поступить в ВУЗ без экзаменов.

Участие в спецоперации на Украине будут учитывать при поступлении в колледж. Об этом говорится в приказе Минпросвещения РФ, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов. Минпросвещение внесло изменения в порядок приема на обучение в среднеспециальных учреждениях. Теперь участие в СВО начнут учитывать в качестве индивидуального достижения при поступлении. «В пункте 45 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту <…>, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач <…> в ходе спецоперации», — говорится в документе. Еще летом Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно поправкам, участники спецоперации и их родные смогут поступить в ВУЗ без экзаменов.