Участие в СВО гарантирует новое послабление россиянам

Участие в спецоперации на Украине будут учитывать при поступлении в колледж. Об этом говорится в приказе Минпросвещения РФ, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.
Минпросвещение внесло изменения в порядок приема на обучение в среднеспециальных учреждениях. Теперь участие в СВО начнут учитывать в качестве индивидуального достижения при поступлении. «В пункте 45 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту <…>, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач <…> в ходе спецоперации», — говорится
Еще летом Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно поправкам, участники спецоперации и их родные смогут поступить в ВУЗ без экзаменов.
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