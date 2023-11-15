Участие в СВО гарантирует новое послабление россиянам

Минпросвещения поручило учитывать участие в СВО при поступлении в колледж
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, мобилизация, мобилизованные, калибр23, зенитная установка зу23, подготовка мобилизованных, подготовка военных
Участникам СВО станет легче поступать в колледжи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участие в спецоперации на Украине будут учитывать при поступлении в колледж. Об этом говорится в приказе Минпросвещения РФ, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

Минпросвещение внесло изменения в порядок приема на обучение в среднеспециальных учреждениях. Теперь участие в СВО начнут учитывать в качестве индивидуального достижения при поступлении. «В пункте 45 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту <…>, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач <…> в ходе спецоперации», — говорится в документе.

Еще летом Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно поправкам, участники спецоперации и их родные смогут поступить в ВУЗ без экзаменов.

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Участие в спецоперации на Украине будут учитывать при поступлении в колледж. Об этом говорится в приказе Минпросвещения РФ, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов. Минпросвещение внесло изменения в порядок приема на обучение в среднеспециальных учреждениях. Теперь участие в СВО начнут учитывать в качестве индивидуального достижения при поступлении. «В пункте 45 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту <…>, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач <…> в ходе спецоперации», — говорится в документе. Еще летом Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно поправкам, участники спецоперации и их родные смогут поступить в ВУЗ без экзаменов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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