Пермский УДС «Молот» отсудил у БК «Парма» около миллиона рублей

16 ноября 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Баскетбольный клуб задолжал дворцу спорта за аренду помещений Фото: Сергей Русанов © URA.RU Арбитражный суд Пермского края принял решение о взыскании около миллиона рублей с пермского баскетбольного клуба «Парма» в пользу компании, управляющей универсальным дворцом спорта «Молот». Причиной взыскания средств послужили долги «Пармы» по арендной плате. «Арбитражный суд Пермского края определил взыскать с Фонда развития пермского баскетбола „Парма“ в пользу ООО „Молот“ неустойку по договорам аренды помещений в размере 940 427 рублей. Также взыскать судебные расходы по уплате госпошлины в размере 65 276 рублей», — сообщается в картотеке суда. Ранее стало известно, что фонд развития пермского баскетбола «Парма» имеет долг перед «Молотом» по четырем договорам аренды помещений дворца спорта. Речь идет о периодах с 24 августа 2022 года по 28 февраля 2023-го. «Молот» подал иск в суд в июне, изначально исковые претензии составляли 8,4 млн рублей. Впоследствии сумма снижалась и составила 940 тысяч рублей. По данным издания «Коммерсант-Пермь», БК «Парма» не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.

Арбитражный суд Пермского края принял решение о взыскании около миллиона рублей с пермского баскетбольного клуба «Парма» в пользу компании, управляющей универсальным дворцом спорта «Молот». Причиной взыскания средств послужили долги «Пармы» по арендной плате. «Арбитражный суд Пермского края определил взыскать с Фонда развития пермского баскетбола „Парма“ в пользу ООО „Молот“ неустойку по договорам аренды помещений в размере 940 427 рублей. Также взыскать судебные расходы по уплате госпошлины в размере 65 276 рублей», — сообщается в картотеке суда. Ранее стало известно, что фонд развития пермского баскетбола «Парма» имеет долг перед «Молотом» по четырем договорам аренды помещений дворца спорта. Речь идет о периодах с 24 августа 2022 года по 28 февраля 2023-го. «Молот» подал иск в суд в июне, изначально исковые претензии составляли 8,4 млн рублей. Впоследствии сумма снижалась и составила 940 тысяч рублей. По данным издания «Коммерсант-Пермь», БК «Парма» не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.