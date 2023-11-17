Спортсмен академии РМК победил на первенстве по карате в Японии. Фото

17 ноября 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Мурад Ахмедов выиграл пять боев (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Екатеринбургский спортсмен академии единоборств Русской медной компании (РМК) Мурад Ахмедов завоевал золото на первенстве по карате в Японии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ахмедов провел пять поединков в рамках International Friendship Elite Karate Championships. «Он выступал против лучших спортсменов мира 15-17 лет в категории до 70 кг. Два боя спортсмен выиграл досрочно, один бой — вазари и два — решением судей. Таким образом, он занял первое место», — поделились в РМК. В ноябре спортсмены академии единоборств РМК завоевали призовые места в соревнованиях по грэппингу и в Чемпионате России по тхэквондо. В числе лучших оказались семь свердловчан. Фото: предоставлено РМК Фото: предоставлено РМК Фото: предоставлено РМК

Екатеринбургский спортсмен академии единоборств Русской медной компании (РМК) Мурад Ахмедов завоевал золото на первенстве по карате в Японии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ахмедов провел пять поединков в рамках International Friendship Elite Karate Championships. «Он выступал против лучших спортсменов мира 15-17 лет в категории до 70 кг. Два боя спортсмен выиграл досрочно, один бой — вазари и два — решением судей. Таким образом, он занял первое место», — поделились в РМК. В ноябре спортсмены академии единоборств РМК завоевали призовые места в соревнованиях по грэппингу и в Чемпионате России по тхэквондо. В числе лучших оказались семь свердловчан.