Спортсмен академии РМК победил на первенстве по карате в Японии. Фото

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Открытие спорткомплекса Пионер. Сургут, удар, боевые искусства, карате, спортшкола, кунг-фу
Мурад Ахмедов выиграл пять боев (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский спортсмен академии единоборств Русской медной компании (РМК) Мурад Ахмедов завоевал золото на первенстве по карате в Японии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

Ахмедов провел пять поединков в рамках International Friendship Elite Karate Championships. «Он выступал против лучших спортсменов мира 15-17 лет в категории до 70 кг. Два боя спортсмен выиграл досрочно, один бой — вазари и два — решением судей. Таким образом, он занял первое место», — поделились в РМК.

В ноябре спортсмены академии единоборств РМК завоевали призовые места в соревнованиях по грэппингу и в Чемпионате России по тхэквондо. В числе лучших оказались семь свердловчан.

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Екатеринбургский спортсмен академии единоборств Русской медной компании (РМК) Мурад Ахмедов завоевал золото на первенстве по карате в Японии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ахмедов провел пять поединков в рамках International Friendship Elite Karate Championships. «Он выступал против лучших спортсменов мира 15-17 лет в категории до 70 кг. Два боя спортсмен выиграл досрочно, один бой — вазари и два — решением судей. Таким образом, он занял первое место», — поделились в РМК. В ноябре спортсмены академии единоборств РМК завоевали призовые места в соревнованиях по грэппингу и в Чемпионате России по тхэквондо. В числе лучших оказались семь свердловчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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