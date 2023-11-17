Екатеринбургский спортсмен академии единоборств Русской медной компании (РМК) Мурад Ахмедов завоевал золото на первенстве по карате в Японии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
Ахмедов провел пять поединков в рамках International Friendship Elite Karate Championships. «Он выступал против лучших спортсменов мира 15-17 лет в категории до 70 кг. Два боя спортсмен выиграл досрочно, один бой — вазари и два — решением судей. Таким образом, он занял первое место», — поделились в РМК.
В ноябре спортсмены академии единоборств РМК завоевали призовые места в соревнованиях по грэппингу и в Чемпионате России по тхэквондо. В числе лучших оказались семь свердловчан.
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