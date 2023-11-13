13 ноября 2023

Спортсмены академии РМК победили в Чемпионате России по тхэквондо

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тхэквондо. Финал Чемпионата России, ДИВС. Екатеринбург, боевые искусства, тхэквондо
Спортсмены академии РМК взяли несколько наград в ноябре (архивное фото) Фото:

В ноябре спортсмены академии единоборств Русской медной компании (РМК) завоевали призовые места в соревнованиях по грэппингу и в Чемпионате России по тхэквондо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

Александр Стихин, Максим Коптев, Айдар Ахматгалеев, Данил Смирнов и Алексей Полуэктов завоевали пять золотых медалей в командных соревнованиях по тхэквондо, которые проходили в Санкт-Петербурге с 1 по 5 ноября. В личном зачете Стихин и Полуэктов взяли бронзовые медали, отметили в РМК.

Другой спортсмен академии Сергей Машков вошел в десятку лучших джитсеров мира. Чемпионат проходил 5 ноября в Абу-Даби. Он выступал по синим поясам в категории 85 кг. «Сергей не смог войти в призы, но показал достойный уровень борьбы. Его признали самым техничным спортсменом турнира», — отметили в РМК.

На соревнованиях по грэппингу Илья Леоненко стал бронзовым призером в категории до 84 кг. Первенство проходило с 3 по 6 ноября в Наро-Фоминске, в нем участвовали действующие лидеры сборной, чемпионы Европе и мира.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ноябре спортсмены академии единоборств Русской медной компании (РМК) завоевали призовые места в соревнованиях по грэппингу и в Чемпионате России по тхэквондо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Александр Стихин, Максим Коптев, Айдар Ахматгалеев, Данил Смирнов и Алексей Полуэктов завоевали пять золотых медалей в командных соревнованиях по тхэквондо, которые проходили в Санкт-Петербурге с 1 по 5 ноября. В личном зачете Стихин и Полуэктов взяли бронзовые медали, отметили в РМК. Другой спортсмен академии Сергей Машков вошел в десятку лучших джитсеров мира. Чемпионат проходил 5 ноября в Абу-Даби. Он выступал по синим поясам в категории 85 кг. «Сергей не смог войти в призы, но показал достойный уровень борьбы. Его признали самым техничным спортсменом турнира», — отметили в РМК. На соревнованиях по грэппингу Илья Леоненко стал бронзовым призером в категории до 84 кг. Первенство проходило с 3 по 6 ноября в Наро-Фоминске, в нем участвовали действующие лидеры сборной, чемпионы Европе и мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...