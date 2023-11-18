Ближний Восток и Украину не стали упоминать в декларации саммита АТЭС

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Заседание городской думы. Курган, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию, депутат
По мнению участников АТЭС, площадка не предназначена для обсуждения таких вопросов Фото:

По итогам встречи 16—17 ноября в Сан-Франциско лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подписали декларацию. В ней не упоминаются вопросы по спецоперации на Украине и войне на Ближнем Востоке. Об этом говорится в соответствующем документе.

«Некоторые участники встречи посчитали, что АТЭС не является площадкой для обсуждения вопросов геополитики», — говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай и госсекретаря Энтони Блинкена. Поэтому некоторые присутствующие на саммите высказались против включения данных тем в декларацию. Также, по словам Тай, большинство из участников саммита осудили действия России. По их мнению, данный конфликт вредит мировой экономике и усугубляет продовольственный кризис.

Ранее Госдеп запретил обсуждение ситуации на Украине во время АТЭС. Такой решение принято из-за встречи РФ и США на саммите. Также, по словам главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, вопросы, которые касаются боевых действий, не будут обсуждаться без присутствия украинской стороны.

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По итогам встречи 16—17 ноября в Сан-Франциско лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подписали декларацию. В ней не упоминаются вопросы по спецоперации на Украине и войне на Ближнем Востоке. Об этом говорится в соответствующем документе. «Некоторые участники встречи посчитали, что АТЭС не является площадкой для обсуждения вопросов геополитики», — говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай и госсекретаря Энтони Блинкена. Поэтому некоторые присутствующие на саммите высказались против включения данных тем в декларацию. Также, по словам Тай, большинство из участников саммита осудили действия России. По их мнению, данный конфликт вредит мировой экономике и усугубляет продовольственный кризис. Ранее Госдеп запретил обсуждение ситуации на Украине во время АТЭС. Такой решение принято из-за встречи РФ и США на саммите. Также, по словам главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, вопросы, которые касаются боевых действий, не будут обсуждаться без присутствия украинской стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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