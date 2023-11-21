Челябинский депутат хочет запретить трансгендерам усыновлять детей из России

22 ноября 2023 в 07:49 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова готова выступить соавтором закона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова поддержала законопроект, который запрещает усыновлять детей из РФ гражданам стран, где официально разрешена смена пола. Лантратова сообщила, что готова стать соавтором закона, который защитит российских детей от насилия. «Однозначно поддерживаю инициативу коллег по Госдуме и намерена выступить соавтором. Несколько лет назад уже появлялись истории, как усыновленных российских детей использовали в качестве рабов на ферме. Были случаи педофилии и усыновления парами нетрадиционной ориентации», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Депутат отметила, что пересекая границу РФ, ребенок выходит из поля действия юрисдикции своей страны. В таком случае государство уже не может помочь попавшему в беду ребенку. В понедельник, 20 ноября, стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект, который запретит усыновление детей иностранными гражданам из стран НАТО, если в их стране разрешена смена пола. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова поддержала законопроект, который запрещает усыновлять детей из РФ гражданам стран, где официально разрешена смена пола. Лантратова сообщила, что готова стать соавтором закона, который защитит российских детей от насилия. «Однозначно поддерживаю инициативу коллег по Госдуме и намерена выступить соавтором. Несколько лет назад уже появлялись истории, как усыновленных российских детей использовали в качестве рабов на ферме. Были случаи педофилии и усыновления парами нетрадиционной ориентации», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Депутат отметила, что пересекая границу РФ, ребенок выходит из поля действия юрисдикции своей страны. В таком случае государство уже не может помочь попавшему в беду ребенку. В понедельник, 20 ноября, стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект, который запретит усыновление детей иностранными гражданам из стран НАТО, если в их стране разрешена смена пола. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.