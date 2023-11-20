В ГД хотят запретить гражданам НАТО усыновлять детей из РФ. Видео

В Госдуме предложили запретить усыновление детей для тех, кто может сменить пол
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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
В Госдуме предложили запретить усыновление детей иностранцами, в стране которых разрешена смена пола Фото:

В России хотят запретить усыновление детей иностранными гражданам из стран НАТО, если в их стране разрешена смена пола. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

«Мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребенка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола», — подчеркнул Василий Пискарев во время заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Трансляция проводится на официальном сайте Госдумы. По словам депутата, без этого законопроекта РФ не сможет гарантировать ребенку, что в будущем он не окажется в однополой семье, если один из усыновленных родителей решится на смену пола.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете смены пола в стране. Совет Федерации РФ одобрил данное решение.

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В России хотят запретить усыновление детей иностранными гражданам из стран НАТО, если в их стране разрешена смена пола. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. «Мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребенка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола», — подчеркнул Василий Пискарев во время заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Трансляция проводится на официальном сайте Госдумы. По словам депутата, без этого законопроекта РФ не сможет гарантировать ребенку, что в будущем он не окажется в однополой семье, если один из усыновленных родителей решится на смену пола. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете смены пола в стране. Совет Федерации РФ одобрил данное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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