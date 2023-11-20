В России хотят запретить усыновление детей иностранными гражданам из стран НАТО, если в их стране разрешена смена пола. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
«Мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребенка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола», — подчеркнул Василий Пискарев во время заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Трансляция проводится на официальном сайте Госдумы. По словам депутата, без этого законопроекта РФ не сможет гарантировать ребенку, что в будущем он не окажется в однополой семье, если один из усыновленных родителей решится на смену пола.
В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете смены пола в стране. Совет Федерации РФ одобрил данное решение.
В России хотят запретить усыновление детей иностранными гражданам из стран НАТО, если в их стране разрешена смена пола. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. «Мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребенка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола», — подчеркнул Василий Пискарев во время заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Трансляция проводится на официальном сайте Госдумы. По словам депутата, без этого законопроекта РФ не сможет гарантировать ребенку, что в будущем он не окажется в однополой семье, если один из усыновленных родителей решится на смену пола. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете смены пола в стране. Совет Федерации РФ одобрил данное решение.