В ГД хотят запретить гражданам НАТО усыновлять детей из РФ. Видео

В Госдуме предложили запретить усыновление детей для тех, кто может сменить пол

20 ноября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили запретить усыновление детей иностранцами, в стране которых разрешена смена пола Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России хотят запретить усыновление детей иностранными гражданам из стран НАТО, если в их стране разрешена смена пола. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. «Мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребенка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола», — подчеркнул Василий Пискарев во время заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Трансляция проводится на официальном сайте Госдумы. По словам депутата, без этого законопроекта РФ не сможет гарантировать ребенку, что в будущем он не окажется в однополой семье, если один из усыновленных родителей решится на смену пола. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете смены пола в стране. Совет Федерации РФ одобрил данное решение.

В России хотят запретить усыновление детей иностранными гражданам из стран НАТО, если в их стране разрешена смена пола. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. «Мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребенка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола», — подчеркнул Василий Пискарев во время заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Трансляция проводится на официальном сайте Госдумы. По словам депутата, без этого законопроекта РФ не сможет гарантировать ребенку, что в будущем он не окажется в однополой семье, если один из усыновленных родителей решится на смену пола. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете смены пола в стране. Совет Федерации РФ одобрил данное решение.