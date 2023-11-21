21 ноября 2023

Среди челябинцев спрос на поездки в Великий Устюг вырос на 480%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закладка Капсулы времени в Историческом сквере. Екатеринбург, дед мороз, новый год
Спрос на поездки в город Деда Мороза за год вырос на 480% среди челябинцев Фото:

Самым популярным направлением для челябинцев в Новый год стал Великий Устюг (Вологодская область). Спрос на автомобильную экскурсию к Деду Морозу среди жителей региона за год вырос на 480%, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

«Спрос на поездки в Великий Устюг на Новый год среди челябинцев вырос на 480% по сравнению с прошлым годом. Сильнее в гости к Деду Морозу хотят только ростовчане (+640%) и москвичи (+500%)», — сообщили URA.RU в «Авито Услугах».

В пресс-службе отметили, что среди россиян пользуются популярностью также поездки в Карелию, Красную Поляну, Приэльбрус и Шерегеш. Среди теплых направлений чаще всего выбирают Сочи, Абхазию и Тбилиси. Притом число предложений от перевозчиков в Челябинске с октября выросло на 4%.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самым популярным направлением для челябинцев в Новый год стал Великий Устюг (Вологодская область). Спрос на автомобильную экскурсию к Деду Морозу среди жителей региона за год вырос на 480%, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». «Спрос на поездки в Великий Устюг на Новый год среди челябинцев вырос на 480% по сравнению с прошлым годом. Сильнее в гости к Деду Морозу хотят только ростовчане (+640%) и москвичи (+500%)», — сообщили URA.RU в «Авито Услугах». В пресс-службе отметили, что среди россиян пользуются популярностью также поездки в Карелию, Красную Поляну, Приэльбрус и Шерегеш. Среди теплых направлений чаще всего выбирают Сочи, Абхазию и Тбилиси. Притом число предложений от перевозчиков в Челябинске с октября выросло на 4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...