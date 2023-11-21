Среди челябинцев спрос на поездки в Великий Устюг вырос на 480%

22 ноября 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Спрос на поездки в город Деда Мороза за год вырос на 480% среди челябинцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самым популярным направлением для челябинцев в Новый год стал Великий Устюг (Вологодская область). Спрос на автомобильную экскурсию к Деду Морозу среди жителей региона за год вырос на 480%, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». «Спрос на поездки в Великий Устюг на Новый год среди челябинцев вырос на 480% по сравнению с прошлым годом. Сильнее в гости к Деду Морозу хотят только ростовчане (+640%) и москвичи (+500%)», — сообщили URA.RU в «Авито Услугах». В пресс-службе отметили, что среди россиян пользуются популярностью также поездки в Карелию, Красную Поляну, Приэльбрус и Шерегеш. Среди теплых направлений чаще всего выбирают Сочи, Абхазию и Тбилиси. Притом число предложений от перевозчиков в Челябинске с октября выросло на 4%.

Самым популярным направлением для челябинцев в Новый год стал Великий Устюг (Вологодская область). Спрос на автомобильную экскурсию к Деду Морозу среди жителей региона за год вырос на 480%, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». «Спрос на поездки в Великий Устюг на Новый год среди челябинцев вырос на 480% по сравнению с прошлым годом. Сильнее в гости к Деду Морозу хотят только ростовчане (+640%) и москвичи (+500%)», — сообщили URA.RU в «Авито Услугах». В пресс-службе отметили, что среди россиян пользуются популярностью также поездки в Карелию, Красную Поляну, Приэльбрус и Шерегеш. Среди теплых направлений чаще всего выбирают Сочи, Абхазию и Тбилиси. Притом число предложений от перевозчиков в Челябинске с октября выросло на 4%.