Среди челябинцев спрос на поездки в Великий Устюг вырос на 480%

Самым популярным направлением для челябинцев в Новый год стал Великий Устюг (Вологодская область). Спрос на автомобильную экскурсию к Деду Морозу среди жителей региона за год вырос на 480%, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».
«Спрос на поездки в Великий Устюг на Новый год среди челябинцев вырос на 480% по сравнению с прошлым годом. Сильнее в гости к Деду Морозу хотят только ростовчане (+640%) и москвичи (+500%)», — сообщили URA.RU в «Авито Услугах».
В пресс-службе отметили, что среди россиян пользуются популярностью также поездки в Карелию, Красную Поляну, Приэльбрус и Шерегеш. Среди теплых направлений чаще всего выбирают Сочи, Абхазию и Тбилиси. Притом число предложений от перевозчиков в Челябинске с октября выросло на 4%.
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