Зарянову пророчат пост главного тренера пермского ФК «Амкар»

Спортивный обозреватель Ильев: Зырянов может возглавить пермский ФК «Амкар»

23 ноября 2023 в 03:41 Размер текста - 17 +

По итогу сезона пермский клуб перешел на самую низшую ступень профессионального футбола в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представители пермского ФК «Амкар» проявляют интерес к экс-тренеру «Черноморца» Константину Зырянову. Об этом рассказал российский спортивный обозреватель Сергей Ильев. Клубу нужен новый главный тренер. «В „Амкаре“ хотели бы видеть главным тренером Константина Зырянова. ФК проявляет конкретный интерес к нему. Звонок из Перми 46-летнему специалисту, который недавно покинул „Черноморец“, уже был», — написал Сергей Ильев в своем telegram-канале. После завершения сезона руководство пермского футбольного клуба не стало продлевать контракты с тренерами команды. Окончательное решение о формировании штаба будет принято после того, как президент «Амкара» Валерий Чупраков встретится с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Зырянов является воспитанником пермской команды «Звезда». За «Амкар» он выступал с 1995 по 1999 годы. После перешел в московское «Торпедо», с 2007 играл за «Зенит», одновременно стал играющим тренером команды. В начале октября 2022 года Зырянова назначили главным тренером новороссийского «Черноморца». Футболист является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

Представители пермского ФК «Амкар» проявляют интерес к экс-тренеру «Черноморца» Константину Зырянову. Об этом рассказал российский спортивный обозреватель Сергей Ильев. Клубу нужен новый главный тренер. «В „Амкаре“ хотели бы видеть главным тренером Константина Зырянова. ФК проявляет конкретный интерес к нему. Звонок из Перми 46-летнему специалисту, который недавно покинул „Черноморец“, уже был», — написал Сергей Ильев в своем telegram-канале. После завершения сезона руководство пермского футбольного клуба не стало продлевать контракты с тренерами команды. Окончательное решение о формировании штаба будет принято после того, как президент «Амкара» Валерий Чупраков встретится с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Зырянов является воспитанником пермской команды «Звезда». За «Амкар» он выступал с 1995 по 1999 годы. После перешел в московское «Торпедо», с 2007 играл за «Зенит», одновременно стал играющим тренером команды. В начале октября 2022 года Зырянова назначили главным тренером новороссийского «Черноморца». Футболист является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.