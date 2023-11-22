Зарянову пророчат пост главного тренера пермского ФК «Амкар»

Представители пермского ФК «Амкар» проявляют интерес к экс-тренеру «Черноморца» Константину Зырянову. Об этом рассказал российский спортивный обозреватель Сергей Ильев. Клубу нужен новый главный тренер.
«В „Амкаре“ хотели бы видеть главным тренером Константина Зырянова. ФК проявляет конкретный интерес к нему. Звонок из Перми 46-летнему специалисту, который недавно покинул „Черноморец“, уже был», — написал Сергей Ильев в своем telegram-канале.
После завершения сезона руководство пермского футбольного клуба не стало продлевать контракты с тренерами команды. Окончательное решение о формировании штаба будет принято после того, как президент «Амкара» Валерий Чупраков встретится с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
Зырянов является воспитанником пермской команды «Звезда». За «Амкар» он выступал с 1995 по 1999 годы. После перешел в московское «Торпедо», с 2007 играл за «Зенит», одновременно стал играющим тренером команды. В начале октября 2022 года Зырянова назначили главным тренером новороссийского «Черноморца». Футболист является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.
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