В Нижнем Тагиле нашли труп мужчины в узле теплотрассы. Фото

23 ноября 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Труп тагильчанина нашли в трубах теплоснабжения у дома (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле на улице Юности работники, которые проверяли трубы теплоснабжения у дома, обнаружили тело мертвого мужчины. Информация об этом появилась в соцсетях. «Все лето там было открыто, дети лазили. Сколько мы ни били тревогу, никто не удосужился закрыть этот узел теплотрассы. Вот к чему это привело», — рассказал подробности подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил». Также он отметил, что после обнаружения трупа на место быстро приехали полиция и МЧС. Сколько времени тело мужчины пролежало в узле теплотрассы, на данный момент непонятно. В СК по Свердловской области корреспонденту URA.RU ответили, что в данный момент устанавливается личность и обстоятельства смерти мужчины. Фото: сообщество Инцидент Нижний Тагил (vk.com/inc_nt) Фото: сообщество Инцидент Нижний Тагил (vk.com/inc_nt) Фото: сообщество Инцидент Нижний Тагил (vk.com/inc_nt)

В Нижнем Тагиле на улице Юности работники, которые проверяли трубы теплоснабжения у дома, обнаружили тело мертвого мужчины. Информация об этом появилась в соцсетях. «Все лето там было открыто, дети лазили. Сколько мы ни били тревогу, никто не удосужился закрыть этот узел теплотрассы. Вот к чему это привело», — рассказал подробности подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил». Также он отметил, что после обнаружения трупа на место быстро приехали полиция и МЧС. Сколько времени тело мужчины пролежало в узле теплотрассы, на данный момент непонятно. В СК по Свердловской области корреспонденту URA.RU ответили, что в данный момент устанавливается личность и обстоятельства смерти мужчины.