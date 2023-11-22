22 ноября 2023

В Нижнем Тагиле нашли труп мужчины в узле теплотрассы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, теплотрасса, ремонт труб, жкх, ремонт теплотрассы
Труп тагильчанина нашли в трубах теплоснабжения у дома (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле на улице Юности работники, которые проверяли трубы теплоснабжения у дома, обнаружили тело мертвого мужчины. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Все лето там было открыто, дети лазили. Сколько мы ни били тревогу, никто не удосужился закрыть этот узел теплотрассы. Вот к чему это привело», — рассказал подробности подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил». Также он отметил, что после обнаружения трупа на место быстро приехали полиция и МЧС.

Сколько времени тело мужчины пролежало в узле теплотрассы, на данный момент непонятно. В СК по Свердловской области корреспонденту URA.RU ответили, что в данный момент устанавливается личность и обстоятельства смерти мужчины.

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В Нижнем Тагиле на улице Юности работники, которые проверяли трубы теплоснабжения у дома, обнаружили тело мертвого мужчины. Информация об этом появилась в соцсетях. «Все лето там было открыто, дети лазили. Сколько мы ни били тревогу, никто не удосужился закрыть этот узел теплотрассы. Вот к чему это привело», — рассказал подробности подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил». Также он отметил, что после обнаружения трупа на место быстро приехали полиция и МЧС. Сколько времени тело мужчины пролежало в узле теплотрассы, на данный момент непонятно. В СК по Свердловской области корреспонденту URA.RU ответили, что в данный момент устанавливается личность и обстоятельства смерти мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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