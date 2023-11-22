Суд заставил лечиться больного туберкулезом жителя челябинского района

В Чесменском районе (Челябинская область) судебные приставы исполнили судебное решение о принудительной госпитализации местного жителя в противотуберкулезный диспансер. Об этом URA.RU 23 ноября сообщили в пресс-службе областного управления ФССП.
«В добровольном порядке больной не отправился на очередной курс лечения. Чесменская районная больница обратилась в суд за принудительной госпитализацией. Суд иск удовлетворил, а исполнение вышеозначенного вердикта было возложено на районное отделение судебных приставов», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках возбужденного исполнительного производства жителя близлежащей деревни вызвали в подразделение, предупредили о возможных последствиях неисполнения требований судебного пристава и вызвали медиков районной больницы. Все процессуальные действия проводились в строгом соответствии мерам противоэпидемической безопасности.
Мужчина на машине «Скорой помощи» был доставлен в противотуберкулезный диспансер, где оставлен на лечение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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