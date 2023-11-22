22 ноября 2023

Суд заставил лечиться больного туберкулезом жителя челябинского района

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, неотложка, красный крест, медицина, скорая помощь
Под присмотром судебных приставов больного доставили в диспансер на скорой помощи Фото:

В Чесменском районе (Челябинская область) судебные приставы исполнили судебное решение о принудительной госпитализации местного жителя в противотуберкулезный диспансер. Об этом URA.RU 23 ноября сообщили в пресс-службе областного управления ФССП.

«В добровольном порядке больной не отправился на очередной курс лечения. Чесменская районная больница обратилась в суд за принудительной госпитализацией. Суд иск удовлетворил, а исполнение вышеозначенного вердикта было возложено на районное отделение судебных приставов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках возбужденного исполнительного производства жителя близлежащей деревни вызвали в подразделение, предупредили о возможных последствиях неисполнения требований судебного пристава и вызвали медиков районной больницы. Все процессуальные действия проводились в строгом соответствии мерам противоэпидемической безопасности.

Мужчина на машине «Скорой помощи» был доставлен в противотуберкулезный диспансер, где оставлен на лечение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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В Чесменском районе (Челябинская область) судебные приставы исполнили судебное решение о принудительной госпитализации местного жителя в противотуберкулезный диспансер. Об этом URA.RU 23 ноября сообщили в пресс-службе областного управления ФССП. «В добровольном порядке больной не отправился на очередной курс лечения. Чесменская районная больница обратилась в суд за принудительной госпитализацией. Суд иск удовлетворил, а исполнение вышеозначенного вердикта было возложено на районное отделение судебных приставов», — сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках возбужденного исполнительного производства жителя близлежащей деревни вызвали в подразделение, предупредили о возможных последствиях неисполнения требований судебного пристава и вызвали медиков районной больницы. Все процессуальные действия проводились в строгом соответствии мерам противоэпидемической безопасности. Мужчина на машине «Скорой помощи» был доставлен в противотуберкулезный диспансер, где оставлен на лечение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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