Общество Здоровье Суд заставил лечиться больного туберкулезом жителя челябинского района 23 ноября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 + Под присмотром судебных приставов больного доставили в диспансер на скорой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Чесменском районе (Челябинская область) судебные приставы исполнили судебное решение о принудительной госпитализации местного жителя в противотуберкулезный диспансер. Об этом URA.RU 23 ноября сообщили в пресс-службе областного управления ФССП. «В добровольном порядке больной не отправился на очередной курс лечения. Чесменская районная больница обратилась в суд за принудительной госпитализацией. Суд иск удовлетворил, а исполнение вышеозначенного вердикта было возложено на районное отделение судебных приставов», — сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках возбужденного исполнительного производства жителя близлежащей деревни вызвали в подразделение, предупредили о возможных последствиях неисполнения требований судебного пристава и вызвали медиков районной больницы. Все процессуальные действия проводились в строгом соответствии мерам противоэпидемической безопасности. Мужчина на машине «Скорой помощи» был доставлен в противотуберкулезный диспансер, где оставлен на лечение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. В Чесменском районе (Челябинская область) судебные приставы исполнили судебное решение о принудительной госпитализации местного жителя в противотуберкулезный диспансер. Об этом URA.RU 23 ноября сообщили в пресс-службе областного управления ФССП. «В добровольном порядке больной не отправился на очередной курс лечения. Чесменская районная больница обратилась в суд за принудительной госпитализацией. Суд иск удовлетворил, а исполнение вышеозначенного вердикта было возложено на районное отделение судебных приставов», — сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках возбужденного исполнительного производства жителя близлежащей деревни вызвали в подразделение, предупредили о возможных последствиях неисполнения требований судебного пристава и вызвали медиков районной больницы. Все процессуальные действия проводились в строгом соответствии мерам противоэпидемической безопасности. Мужчина на машине «Скорой помощи» был доставлен в противотуберкулезный диспансер, где оставлен на лечение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям