23 ноября 2023

Бурильщику из ХМАО дали условный срок за смерть помощника

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, добыча нефти, бурильщики, буровая установка
Помощник бурильщика из ХМАО упал с высоты и ударился об оборудование Фото:

Сургутский районный суд ХМАО вынес приговор бурильщику за смерть коллеги: нефтянику назначили условный срок в два года. Официальная страница судов Югры в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что помощник бурильщика упал с высоты трех метров и ударился об оборудование.

«Помощник бурильщика упал с высоты более трех метров с последующим соударением об элементы буровой установки, причинившее тяжкий вред здоровью, в результате которых наступила его смерть на месте происшествия. Бурильщика, который руководил работами, обвинили в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть, приговором суда нефтянику назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года», — указано в публикации в социальных сетях.

Инцидент произошел на территории кустовой площадки месторождения Сургутского района. В нарушение правил безопасности бурильщик допустил помощника к проведению работ по демонтажу превенторной установки устья скважины оборудования буровой установки.

Родственники погибшего обжаловали приговор, но высшая инстанция признала его законность. В настоящее время уголовное дело направлено в Седьмой кассационный суд.

Ранее URA.RU писало, что нефтяника из Нижневартовска (ХМАО) будут судить за смерть коллеги, работавшего вместе с ним на месторождении в Белоярском районе. Погибшего придавило контейнером, который вартовчанин передвигал автокраном.

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Сургутский районный суд ХМАО вынес приговор бурильщику за смерть коллеги: нефтянику назначили условный срок в два года. Официальная страница судов Югры в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что помощник бурильщика упал с высоты трех метров и ударился об оборудование. «Помощник бурильщика упал с высоты более трех метров с последующим соударением об элементы буровой установки, причинившее тяжкий вред здоровью, в результате которых наступила его смерть на месте происшествия. Бурильщика, который руководил работами, обвинили в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть, приговором суда нефтянику назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года», — указано в публикации в социальных сетях. Инцидент произошел на территории кустовой площадки месторождения Сургутского района. В нарушение правил безопасности бурильщик допустил помощника к проведению работ по демонтажу превенторной установки устья скважины оборудования буровой установки. Родственники погибшего обжаловали приговор, но высшая инстанция признала его законность. В настоящее время уголовное дело направлено в Седьмой кассационный суд. Ранее URA.RU писало, что нефтяника из Нижневартовска (ХМАО) будут судить за смерть коллеги, работавшего вместе с ним на месторождении в Белоярском районе. Погибшего придавило контейнером, который вартовчанин передвигал автокраном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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