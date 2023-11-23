Бурильщику из ХМАО дали условный срок за смерть помощника

24 ноября 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Помощник бурильщика из ХМАО упал с высоты и ударился об оборудование Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сургутский районный суд ХМАО вынес приговор бурильщику за смерть коллеги: нефтянику назначили условный срок в два года. Официальная страница судов Югры в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что помощник бурильщика упал с высоты трех метров и ударился об оборудование. «Помощник бурильщика упал с высоты более трех метров с последующим соударением об элементы буровой установки, причинившее тяжкий вред здоровью, в результате которых наступила его смерть на месте происшествия. Бурильщика, который руководил работами, обвинили в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть, приговором суда нефтянику назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года», — указано в публикации в социальных сетях. Инцидент произошел на территории кустовой площадки месторождения Сургутского района. В нарушение правил безопасности бурильщик допустил помощника к проведению работ по демонтажу превенторной установки устья скважины оборудования буровой установки. Родственники погибшего обжаловали приговор, но высшая инстанция признала его законность. В настоящее время уголовное дело направлено в Седьмой кассационный суд. Ранее URA.RU писало, что нефтяника из Нижневартовска (ХМАО) будут судить за смерть коллеги, работавшего вместе с ним на месторождении в Белоярском районе. Погибшего придавило контейнером, который вартовчанин передвигал автокраном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сургутский районный суд ХМАО вынес приговор бурильщику за смерть коллеги: нефтянику назначили условный срок в два года. Официальная страница судов Югры в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что помощник бурильщика упал с высоты трех метров и ударился об оборудование. «Помощник бурильщика упал с высоты более трех метров с последующим соударением об элементы буровой установки, причинившее тяжкий вред здоровью, в результате которых наступила его смерть на месте происшествия. Бурильщика, который руководил работами, обвинили в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть, приговором суда нефтянику назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года», — указано в публикации в социальных сетях. Инцидент произошел на территории кустовой площадки месторождения Сургутского района. В нарушение правил безопасности бурильщик допустил помощника к проведению работ по демонтажу превенторной установки устья скважины оборудования буровой установки. Родственники погибшего обжаловали приговор, но высшая инстанция признала его законность. В настоящее время уголовное дело направлено в Седьмой кассационный суд. Ранее URA.RU писало, что нефтяника из Нижневартовска (ХМАО) будут судить за смерть коллеги, работавшего вместе с ним на месторождении в Белоярском районе. Погибшего придавило контейнером, который вартовчанин передвигал автокраном.