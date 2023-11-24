Свердловчанам рассказали, куда отправиться на новогодние праздники в регионе

Свердловчанам посоветовали посетить музеи области в новогодние праздники

25 ноября 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Свердловчанам предложили посетить достопримечательности региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рейтинг свердловских городов с музеями и монастырями, куда можно отправиться в короткое путешествие на новогодних каникулах, вошли Сысерть, Верхняя Пышма, Ирбит и Алапаевск. Списком с корреспондентом URA.RU поделились эксперты сервиса tutu. В Сысерти свердловчанам предлагают посетить дом-музей сказителя Павла Бажова в поселке Сысертский Завод, где можно узнать о быте местных жителей в конце девятнадцатого века. Рядом с Сысертью, в поселке Кашино, находится реабилитационный центр хищных птиц «Холзан», где можно увидеть соколов, сов и орлов. Отправиться в Верхнюю Пышму уральцам предлагают на ретропоезде на паровой тяге, дабы увидеть ретро-вокзал на станции Шувакиш. Одной из главных достопримечательностей города является музейный комплекс военной и гражданской техники. «Пассажирам „Уральского экспресса“ предлагают к обеду традиционные блюда», — отметили эксперты сервиса. По мнению собеседника агентства, первое место, куда стоит отправиться в Ирбите — музей изобразительных искусств, в коллекции которого работы Рубенса, Дюрера, Гойи, Рембрандта и многих других великих художников. Также среди гостей города начал набирать популярность Ирбитский музей быта и единственный в России государственный музей мотоциклов. Закрывает рейтинг Алапаевск, до которого свердловчанам предлагают добраться на поезде «Императорский маршрут», где один из вагонов стилизован под начало 20 века. «Посетите Свято-Троицкий собор, а также монастырь на месте мученической гибели Романовых. А если захочется увидеть теплое и светлое место — вам в дом-музей Петра Чайковского», — подытожил эксперт сервиса путешествий. Ранее URA.RU писало о самых популярных направлениях в новогодние праздники из Екатеринбурга. В список городов попали Москва, Казань, Тюмень, Пермь и Санкт-Петербург. Самым желанным местом для путешествия стала столица России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рейтинг свердловских городов с музеями и монастырями, куда можно отправиться в короткое путешествие на новогодних каникулах, вошли Сысерть, Верхняя Пышма, Ирбит и Алапаевск. Списком с корреспондентом URA.RU поделились эксперты сервиса tutu. В Сысерти свердловчанам предлагают посетить дом-музей сказителя Павла Бажова в поселке Сысертский Завод, где можно узнать о быте местных жителей в конце девятнадцатого века. Рядом с Сысертью, в поселке Кашино, находится реабилитационный центр хищных птиц «Холзан», где можно увидеть соколов, сов и орлов. Отправиться в Верхнюю Пышму уральцам предлагают на ретропоезде на паровой тяге, дабы увидеть ретро-вокзал на станции Шувакиш. Одной из главных достопримечательностей города является музейный комплекс военной и гражданской техники. «Пассажирам „Уральского экспресса“ предлагают к обеду традиционные блюда», — отметили эксперты сервиса. По мнению собеседника агентства, первое место, куда стоит отправиться в Ирбите — музей изобразительных искусств, в коллекции которого работы Рубенса, Дюрера, Гойи, Рембрандта и многих других великих художников. Также среди гостей города начал набирать популярность Ирбитский музей быта и единственный в России государственный музей мотоциклов. Закрывает рейтинг Алапаевск, до которого свердловчанам предлагают добраться на поезде «Императорский маршрут», где один из вагонов стилизован под начало 20 века. «Посетите Свято-Троицкий собор, а также монастырь на месте мученической гибели Романовых. А если захочется увидеть теплое и светлое место — вам в дом-музей Петра Чайковского», — подытожил эксперт сервиса путешествий. Ранее URA.RU писало о самых популярных направлениях в новогодние праздники из Екатеринбурга. В список городов попали Москва, Казань, Тюмень, Пермь и Санкт-Петербург. Самым желанным местом для путешествия стала столица России.