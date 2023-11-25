В Екатеринбурге задержали четыре рейса авиакомпании RedWings. Скрин

25 ноября 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

В Кольцово задержали несколько рейсов авиакомпании RedWings Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 25 ноября задержали как минимум четыре рейса российской авиакомпании RedWings. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс WZ-3093 из Екатеринбурга до Маттала (Шри-Ланка) должен был состояться в 22:05, но время вылета было перенесено на 22:40. Авиарейс WZ-1069 до Казани также перенесен. Вылет из Кольцово планировался на 12:50, но был задержан до 23:30. Также рейсы WZ-1129 до Еревана (Армения) и WZ-1135 до Самарканда (Узбекистан) перенесены с 17:45 и 21:30 на 02:40 следующего дня, следует из данных онлайн-табло. Причина задержки рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово, https://svx.aero/board/

В Екатеринбурге 25 ноября задержали как минимум четыре рейса российской авиакомпании RedWings. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс WZ-3093 из Екатеринбурга до Маттала (Шри-Ланка) должен был состояться в 22:05, но время вылета было перенесено на 22:40. Авиарейс WZ-1069 до Казани также перенесен. Вылет из Кольцово планировался на 12:50, но был задержан до 23:30. Также рейсы WZ-1129 до Еревана (Армения) и WZ-1135 до Самарканда (Узбекистан) перенесены с 17:45 и 21:30 на 02:40 следующего дня, следует из данных онлайн-табло. Причина задержки рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.