В Екатеринбурге задержали четыре рейса авиакомпании RedWings. Скрин

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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, ред вингс, сухой суперджет, ssj100, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings, ssj100-95b
В Кольцово задержали несколько рейсов авиакомпании RedWings Фото:

В Екатеринбурге 25 ноября задержали как минимум четыре рейса российской авиакомпании RedWings. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Рейс WZ-3093 из Екатеринбурга до Маттала (Шри-Ланка) должен был состояться в 22:05, но время вылета было перенесено на 22:40. Авиарейс WZ-1069 до Казани также перенесен. Вылет из Кольцово планировался на 12:50, но был задержан до 23:30. Также рейсы WZ-1129 до Еревана (Армения) и WZ-1135 до Самарканда (Узбекистан) перенесены с 17:45 и 21:30 на 02:40 следующего дня, следует из данных онлайн-табло. Причина задержки рейсов не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге 25 ноября задержали как минимум четыре рейса российской авиакомпании RedWings. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс WZ-3093 из Екатеринбурга до Маттала (Шри-Ланка) должен был состояться в 22:05, но время вылета было перенесено на 22:40. Авиарейс WZ-1069 до Казани также перенесен. Вылет из Кольцово планировался на 12:50, но был задержан до 23:30. Также рейсы WZ-1129 до Еревана (Армения) и WZ-1135 до Самарканда (Узбекистан) перенесены с 17:45 и 21:30 на 02:40 следующего дня, следует из данных онлайн-табло. Причина задержки рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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