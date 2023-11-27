«Дочка» «Ютэйр» требует полмиллиарда рублей с базы охраны лесов в ХМАО

«Ютэйр-Вертолетные услуги» сдает в аренду бюджетному учреждению воздушные суда с экипажем Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Компания «Ютэйр-Вертолетные услуги» требует почти полмиллиарда рублей с Базы авиационной и наземной охраны лесов в ХМАО. На сайте арбитражного суда размещено заявление авиакомпании.

«АО „Ютэйр-Вертолетные услуги“ подала исковое заявление в арбитражный суд ХМАО на бюджетное учреждение „База авиационной и наземной охраны лесов“ о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды. Сумма исковых требований — 445 998 895,22 рубля», — указано в документах суда.

Агентство обратилось за пояснением в БУ «База авиационной и наземной охраны лесов». В учреждении ответили, что не знают о сложившейся ситуации. «Мы плотно сотрудничаем с „Ютэйр-Вертолетные услуги“, с компанией заключены договоры. О поданном в суд иске и его причинах у нас информации нет», — сказали корреспонденту URA.RU. По данным СБИС, «Ютэйр-Вертолетные услуги» сдает в аренду бюджетному учреждению воздушные суда с экипажем для выполнения лесоавиационных работ.

Агентство направило запрос в АО «Ютэйр-Вертолетные услуги». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что компания «Ютэйр-Вертолетные услуги» выиграла в суде иск к властям Березовского района ХМАО. Мэрия задолжала авиаперевозчику порядка 30 миллионов рублей.