«Дочка» «Ютэйр» требует полмиллиарда рублей с базы охраны лесов в ХМАО

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«Ютэйр-Вертолетные услуги» сдает в аренду бюджетному учреждению  воздушные суда с экипажем Фото:

Компания «Ютэйр-Вертолетные услуги» требует почти полмиллиарда рублей с Базы авиационной и наземной охраны лесов в ХМАО. На сайте арбитражного суда размещено заявление авиакомпании.

«АО „Ютэйр-Вертолетные услуги“ подала исковое заявление в арбитражный суд ХМАО на бюджетное учреждение „База авиационной и наземной охраны лесов“ о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды. Сумма исковых требований — 445 998 895,22 рубля», — указано в документах суда.

Агентство обратилось за пояснением в БУ «База авиационной и наземной охраны лесов». В учреждении ответили, что не знают о сложившейся ситуации. «Мы плотно сотрудничаем с „Ютэйр-Вертолетные услуги“, с компанией заключены договоры. О поданном в суд иске и его причинах у нас информации нет», — сказали корреспонденту URA.RU. По данным СБИС, «Ютэйр-Вертолетные услуги» сдает в аренду бюджетному учреждению воздушные суда с экипажем для выполнения лесоавиационных работ.

Агентство направило запрос в АО «Ютэйр-Вертолетные услуги». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что компания «Ютэйр-Вертолетные услуги» выиграла в суде иск к властям Березовского района ХМАО. Мэрия задолжала авиаперевозчику порядка 30 миллионов рублей.

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Компания «Ютэйр-Вертолетные услуги» требует почти полмиллиарда рублей с Базы авиационной и наземной охраны лесов в ХМАО. На сайте арбитражного суда размещено заявление авиакомпании. «АО „Ютэйр-Вертолетные услуги“ подала исковое заявление в арбитражный суд ХМАО на бюджетное учреждение „База авиационной и наземной охраны лесов“ о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды. Сумма исковых требований — 445 998 895,22 рубля», — указано в документах суда. Агентство обратилось за пояснением в БУ «База авиационной и наземной охраны лесов». В учреждении ответили, что не знают о сложившейся ситуации. «Мы плотно сотрудничаем с „Ютэйр-Вертолетные услуги“, с компанией заключены договоры. О поданном в суд иске и его причинах у нас информации нет», — сказали корреспонденту URA.RU. По данным СБИС, «Ютэйр-Вертолетные услуги» сдает в аренду бюджетному учреждению воздушные суда с экипажем для выполнения лесоавиационных работ. Агентство направило запрос в АО «Ютэйр-Вертолетные услуги». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что компания «Ютэйр-Вертолетные услуги» выиграла в суде иск к властям Березовского района ХМАО. Мэрия задолжала авиаперевозчику порядка 30 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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