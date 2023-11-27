27 ноября 2023

Из ХМАО депортируют лихача, устроившего заезд у памятника погибшим в ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Семченко Антону в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конвой, силовики, тюрьма, полиция, суд, клетка
Мужчина заплатил административный штраф и будет выдворен из страны Фото:

Их ХМАО депортируют дрифтера, который устроил заезд у памятника погибшим в Великой Отечественной войне в Нижневартовске. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.

«Суд состоялся. Его депортируют», — рассказали в ведомстве. На мигранта составлены административные протоколы. Молодой человеке неоднократно привлекался к ответственности за опасное вождение, также он заплатил штраф в две тысячи рублей за нарушение правил въезда на территорию РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники уголовного розыска УМВД по Нижневартовску задержали 26-летнего мужчину. Лихач устроил опасный заезд у памятника воинам ВОВ.

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Их ХМАО депортируют дрифтера, который устроил заезд у памятника погибшим в Великой Отечественной войне в Нижневартовске. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. «Суд состоялся. Его депортируют», — рассказали в ведомстве. На мигранта составлены административные протоколы. Молодой человеке неоднократно привлекался к ответственности за опасное вождение, также он заплатил штраф в две тысячи рублей за нарушение правил въезда на территорию РФ. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники уголовного розыска УМВД по Нижневартовску задержали 26-летнего мужчину. Лихач устроил опасный заезд у памятника воинам ВОВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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