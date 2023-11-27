Из ХМАО депортируют лихача, устроившего заезд у памятника погибшим в ВОВ

Их ХМАО депортируют дрифтера, который устроил заезд у памятника погибшим в Великой Отечественной войне в Нижневартовске. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.
«Суд состоялся. Его депортируют», — рассказали в ведомстве. На мигранта составлены административные протоколы. Молодой человеке неоднократно привлекался к ответственности за опасное вождение, также он заплатил штраф в две тысячи рублей за нарушение правил въезда на территорию РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники уголовного розыска УМВД по Нижневартовску задержали 26-летнего мужчину. Лихач устроил опасный заезд у памятника воинам ВОВ.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.