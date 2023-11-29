В челябинских и курганских соцучреждениях выросло число некачественных продуктов

29 ноября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

В 2023 году в регионах уничтожили 2,5 тонны небезопасных продуктов, еще часть возвратили поставщикам Фото: Илья Московец © URA.RU В соцучреждениях Челябинской и Курганской областей выявлено в пять раз больше фальсифицированной продукции в сравнении с 2022 годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по областям. «В 2023 году в пять раз увеличился отбор проб и во столько же выявляемость некачественной и фальсифицированной продукции в учреждениях соцсферы. Прежде всего, таких как сыр, творог, сухое и питьевое молоко, рыба и мясо», — заявили URA.RU в ведомстве. Всего за десять месяцев ведомство уничтожило 2,5 тонны небезопасных продуктов. Из них 1 тонна 455 килограммов было в Курганской области и 1 тонна 30 килограммов в Челябинской. За этот же период было проверено более тысячи челябинских школ, детсадов, больниц и 440 курганских.

В соцучреждениях Челябинской и Курганской областей выявлено в пять раз больше фальсифицированной продукции в сравнении с 2022 годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по областям. «В 2023 году в пять раз увеличился отбор проб и во столько же выявляемость некачественной и фальсифицированной продукции в учреждениях соцсферы. Прежде всего, таких как сыр, творог, сухое и питьевое молоко, рыба и мясо», — заявили URA.RU в ведомстве. Всего за десять месяцев ведомство уничтожило 2,5 тонны небезопасных продуктов. Из них 1 тонна 455 килограммов было в Курганской области и 1 тонна 30 килограммов в Челябинской. За этот же период было проверено более тысячи челябинских школ, детсадов, больниц и 440 курганских.