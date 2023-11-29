РПЦ хочет приравнять поехавших на СВО священников к военнослужащим

30 ноября 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

В РПЦ хотят, чтобы у духовенства были равные права с бойцами на передовой Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Социальные права священников, которые находятся в зоне проведения спецоперации на Украине, надо уровнять с правами военнослужащих. К этому призвали участники прошедшего Всемирного русского народного собора РПЦ. Соответсвующий проект был разработан почти год назад. «Концепция предусматривает, что для духовенства в зоне СВО должен быть установлен принцип двойного подчинения — священноначалию и военному руководству. Священникам и членам их семей должны быть установлены соцльготы, гарантии и компенсации, равные тому социальному пакету, который предусмотрен для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и членов их семей», — пояснили представители РПЦ, передает « Коммерсант ». Священнослужители настаивают, что право заключать соглашения с Минобороны и направлять в войска своих представителей должны получить только традиционные конфессии. Планируется, что будет введен официальный запрет на выдачу священникам боеприпасов и оружия. По данным РПЦ, постоянно в зоне СВО находятся не менее ста православных священнослужителей, 30% процентов из которых — это штатные священники Минобороны РФ. У многих подписаны полугодовые контракты.

Социальные права священников, которые находятся в зоне проведения спецоперации на Украине, надо уровнять с правами военнослужащих. К этому призвали участники прошедшего Всемирного русского народного собора РПЦ. Соответсвующий проект был разработан почти год назад. «Концепция предусматривает, что для духовенства в зоне СВО должен быть установлен принцип двойного подчинения — священноначалию и военному руководству. Священникам и членам их семей должны быть установлены соцльготы, гарантии и компенсации, равные тому социальному пакету, который предусмотрен для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и членов их семей», — пояснили представители РПЦ, передает «Коммерсант». Священнослужители настаивают, что право заключать соглашения с Минобороны и направлять в войска своих представителей должны получить только традиционные конфессии. Планируется, что будет введен официальный запрет на выдачу священникам боеприпасов и оружия. По данным РПЦ, постоянно в зоне СВО находятся не менее ста православных священнослужителей, 30% процентов из которых — это штатные священники Минобороны РФ. У многих подписаны полугодовые контракты.