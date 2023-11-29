29 ноября 2023

РПЦ хочет приравнять поехавших на СВО священников к военнослужащим

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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, дым, священник, отпевание, кадило, религия, православие
В РПЦ хотят, чтобы у духовенства были равные права с бойцами на передовой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Социальные права священников, которые находятся в зоне проведения спецоперации на Украине, надо уровнять с правами военнослужащих. К этому призвали участники прошедшего Всемирного русского народного собора РПЦ. Соответсвующий проект был разработан почти год назад.

«Концепция предусматривает, что для духовенства в зоне СВО должен быть установлен принцип двойного подчинения — священноначалию и военному руководству. Священникам и членам их семей должны быть установлены соцльготы, гарантии и компенсации, равные тому социальному пакету, который предусмотрен для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и членов их семей», — пояснили представители РПЦ, передает «Коммерсант».

Священнослужители настаивают, что право заключать соглашения с Минобороны и направлять в войска своих представителей должны получить только традиционные конфессии. Планируется, что будет введен официальный запрет на выдачу священникам боеприпасов и оружия.

По данным РПЦ, постоянно в зоне СВО находятся не менее ста православных священнослужителей, 30% процентов из которых — это штатные священники Минобороны РФ. У многих подписаны полугодовые контракты.

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Социальные права священников, которые находятся в зоне проведения спецоперации на Украине, надо уровнять с правами военнослужащих. К этому призвали участники прошедшего Всемирного русского народного собора РПЦ. Соответсвующий проект был разработан почти год назад. «Концепция предусматривает, что для духовенства в зоне СВО должен быть установлен принцип двойного подчинения — священноначалию и военному руководству. Священникам и членам их семей должны быть установлены соцльготы, гарантии и компенсации, равные тому социальному пакету, который предусмотрен для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и членов их семей», — пояснили представители РПЦ, передает «Коммерсант». Священнослужители настаивают, что право заключать соглашения с Минобороны и направлять в войска своих представителей должны получить только традиционные конфессии. Планируется, что будет введен официальный запрет на выдачу священникам боеприпасов и оружия. По данным РПЦ, постоянно в зоне СВО находятся не менее ста православных священнослужителей, 30% процентов из которых — это штатные священники Минобороны РФ. У многих подписаны полугодовые контракты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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