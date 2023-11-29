Губернатор Комарова передала Путину подарок от школьника из ХМАО

Наталья Комарова привезла школьнику презент о Президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выполнила обещание школьнику Марку Шагину из Сургутского района и передала его картину Президенту РФ Владимиру Путину. Об этом она сообщила во время послания к югорчанам о работе правительства Югры за 2023 год.

В октябре во время встречи с жителями Сургутского района школьник попросил губернатора округа передать его рисунок Путину. «Знакомлю вас с Марком Шагиным. На моей встрече в Сургутском районе Марк передал подарок нашему президенту в связи с его днем рождения и сказал. Я цитирую: Я горжусь своим округом и хочу, чтоб Владимир Владимирович тоже гордился нашим округом. Он мне поручил передать его подарок. Докладываю: Марк, я сделала это», — сообщила губернатор.

В ответ глава государства передал через губернатора Югры обратный презент. Он отправил Марку фотографию с собственным автографом. После этого Комарова вместе со школьником запустили новый окружной флэш-моб рукопожатий, символизирующих сплочение.

Ранее URA.RU сообщало, что школьник попросил губернатора ХМАО Комарову передать подарок Путину на день рождения. Мальчик специально пришел на встречу с губернатором, чтобы попросить ее передать подарок президенту РФ.