Главный хирург УрФО назвал, какие операции свердловчанам проводят чаще всего

Главный хирург УрФО Прудков: чаще всего свердловчанам удаляют желчный пузырь
© Служба новостей «URA.RU»
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IV Уральский конгресс хирургов и эндоскопистов. Екатеринбург, прудков михаил
Михаил Прудков отметил, что хирурги проводят холецистэктомию чаще всего, если говорить о плановых операциях Фото:

Жители Свердловской области чаще всего обращаются к хирургам для проведения холецистэктомии (Операция по удалению желчного пузыря с камнями). Речь идет о плановых операциях. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился главный внештатный хирург и эндоскопист УрФО профессор Михаил Прудков.

«На первом месте желчнокаменная болезнь. Дальше идет аппендицит, если мы говорим о плановой операции и грыжи», — сказал Прудков во время беседы с корреспондентом URA.RU на Уральском конгрессе хирургов и эндоскопистов, который стартовал в Екатеринбурге.

Ранее URA.RU писало о том, что жительницы Свердловской области активно пользуются услугами пластических хирургов. Самыми популярными являются: блефаропластика, мамопластика и ринопластика.

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Жители Свердловской области чаще всего обращаются к хирургам для проведения холецистэктомии (Операция по удалению желчного пузыря с камнями). Речь идет о плановых операциях. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился главный внештатный хирург и эндоскопист УрФО профессор Михаил Прудков. «На первом месте желчнокаменная болезнь. Дальше идет аппендицит, если мы говорим о плановой операции и грыжи», — сказал Прудков во время беседы с корреспондентом URA.RU на Уральском конгрессе хирургов и эндоскопистов, который стартовал в Екатеринбурге. Ранее URA.RU писало о том, что жительницы Свердловской области активно пользуются услугами пластических хирургов. Самыми популярными являются: блефаропластика, мамопластика и ринопластика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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