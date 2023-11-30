Главный хирург УрФО назвал, какие операции свердловчанам проводят чаще всего

Главный хирург УрФО Прудков: чаще всего свердловчанам удаляют желчный пузырь

30 ноября 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Михаил Прудков отметил, что хирурги проводят холецистэктомию чаще всего, если говорить о плановых операциях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Свердловской области чаще всего обращаются к хирургам для проведения холецистэктомии (Операция по удалению желчного пузыря с камнями). Речь идет о плановых операциях. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился главный внештатный хирург и эндоскопист УрФО профессор Михаил Прудков. «На первом месте желчнокаменная болезнь. Дальше идет аппендицит, если мы говорим о плановой операции и грыжи», — сказал Прудков во время беседы с корреспондентом URA.RU на Уральском конгрессе хирургов и эндоскопистов, который стартовал в Екатеринбурге. Ранее URA.RU писало о том, что жительницы Свердловской области активно пользуются услугами пластических хирургов. Самыми популярными являются: блефаропластика, мамопластика и ринопластика.

Жители Свердловской области чаще всего обращаются к хирургам для проведения холецистэктомии (Операция по удалению желчного пузыря с камнями). Речь идет о плановых операциях. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился главный внештатный хирург и эндоскопист УрФО профессор Михаил Прудков. «На первом месте желчнокаменная болезнь. Дальше идет аппендицит, если мы говорим о плановой операции и грыжи», — сказал Прудков во время беседы с корреспондентом URA.RU на Уральском конгрессе хирургов и эндоскопистов, который стартовал в Екатеринбурге. Ранее URA.RU писало о том, что жительницы Свердловской области активно пользуются услугами пластических хирургов. Самыми популярными являются: блефаропластика, мамопластика и ринопластика.