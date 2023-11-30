Главный хирург УрФО назвал, какие операции свердловчанам проводят чаще всего

Жители Свердловской области чаще всего обращаются к хирургам для проведения холецистэктомии (Операция по удалению желчного пузыря с камнями). Речь идет о плановых операциях. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился главный внештатный хирург и эндоскопист УрФО профессор Михаил Прудков.
«На первом месте желчнокаменная болезнь. Дальше идет аппендицит, если мы говорим о плановой операции и грыжи», — сказал Прудков во время беседы с корреспондентом URA.RU на Уральском конгрессе хирургов и эндоскопистов, который стартовал в Екатеринбурге.
Ранее URA.RU писало о том, что жительницы Свердловской области активно пользуются услугами пластических хирургов. Самыми популярными являются: блефаропластика, мамопластика и ринопластика.
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