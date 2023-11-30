В Госдуме рассказали, как часто россияне нападают на врачей

Депутат Башанкаев: за 2023 год зафиксировано 820 случаев нападения на врачей

30 ноября 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Бадма Башанкаев уверен, что закон должен защищать не только пациентов, но и врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За первое полугодие 2023 года в России было совершено 820 нападений на медицинских сотрудников. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. По словам чиновника, медики входят в перечень профессий, представители которых чаще других получают травмы в результате нападений на них людей. «Нередко врачи сталкиваются с насилием со стороны пациентов. Проблема заключается в том, что доктор не защищен законом. У нас вот постоянно бомжей бьют или врачей, потому что за них некому заступиться. За первые полгода было зафиксировано 820 нападений на медицинский персонал», — сказал Башанкаев во время беседы с корреспондентом URA.RU на Уральском конгрессе хирургов и эндоскопистов, который стартовал в Екатеринбурге. 30 ноября — 2 декабря 2023 года в Екатеринбурге проходит IV Уральский Конгресс хирургов и эндоскопистов. В работе мероприятии принимают участие специалисты Уральского федерального округа, России и стран СНГ. В течение трех дней на открытых очных заседаниях будут обсуждаться наболевшие вопросы повседневной практики. В отдельных залах состоятся открытые лекции ведущих специалистов, сателлитные симпозиумы, семинары и мастер-классы, а также будут транслироваться показательные операции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За первое полугодие 2023 года в России было совершено 820 нападений на медицинских сотрудников. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. По словам чиновника, медики входят в перечень профессий, представители которых чаще других получают травмы в результате нападений на них людей. «Нередко врачи сталкиваются с насилием со стороны пациентов. Проблема заключается в том, что доктор не защищен законом. У нас вот постоянно бомжей бьют или врачей, потому что за них некому заступиться. За первые полгода было зафиксировано 820 нападений на медицинский персонал», — сказал Башанкаев во время беседы с корреспондентом URA.RU на Уральском конгрессе хирургов и эндоскопистов, который стартовал в Екатеринбурге. 30 ноября — 2 декабря 2023 года в Екатеринбурге проходит IV Уральский Конгресс хирургов и эндоскопистов. В работе мероприятии принимают участие специалисты Уральского федерального округа, России и стран СНГ. В течение трех дней на открытых очных заседаниях будут обсуждаться наболевшие вопросы повседневной практики. В отдельных залах состоятся открытые лекции ведущих специалистов, сателлитные симпозиумы, семинары и мастер-классы, а также будут транслироваться показательные операции.