01 декабря 2023

В Екатеринбурге задержали вылет рейса в Египет из-за состояния пассажирки

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, обслуживание самолета, подготовка самолета, противообледенительная обработка
Бригада медиков вывела пассажирку из салона самолета Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово более чем на два часа задержали рейс SM-908 в Хургаду (Египет). Перед вылетом пассажирке стало плохо, рассказал очевидец.

«Развернули самолет. Пассажирке стало плохо на борту», — передает Е1.RU слова очевидца. Медики вывели женщину из салона воздушного судна. Лайнер авиакомпании Air Cairo должен был вылететь из Екатеринбурга в 07:10 часов и приземлиться в Хургаде в 10:40 часов по местному времени. Авиарейс перенесли на 09:30 часов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово более чем на два часа задержали рейс SM-908 в Хургаду (Египет). Перед вылетом пассажирке стало плохо, рассказал очевидец. «Развернули самолет. Пассажирке стало плохо на борту», — передает Е1.RU слова очевидца. Медики вывели женщину из салона воздушного судна. Лайнер авиакомпании Air Cairo должен был вылететь из Екатеринбурга в 07:10 часов и приземлиться в Хургаде в 10:40 часов по местному времени. Авиарейс перенесли на 09:30 часов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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