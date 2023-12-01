В Екатеринбурге задержали вылет рейса в Египет из-за состояния пассажирки

Бригада медиков вывела пассажирку из салона самолета
В екатеринбургском аэропорту Кольцово более чем на два часа задержали рейс SM-908 в Хургаду (Египет). Перед вылетом пассажирке стало плохо, рассказал очевидец.
«Развернули самолет. Пассажирке стало плохо на борту», — передает Е1.RU слова очевидца. Медики вывели женщину из салона воздушного судна. Лайнер авиакомпании Air Cairo должен был вылететь из Екатеринбурга в 07:10 часов и приземлиться в Хургаде в 10:40 часов по местному времени. Авиарейс перенесли на 09:30 часов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось.
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