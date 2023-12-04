Президент Болгарии отказался отдать Украине списанную бронетехнику

Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент проект закона, по которому Украине достанутся более ста списанных бронетранспортеров. Такое заявление появилась на сайте правительства.
«В обосновании вето отмечается, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования. Это лишает их возможности объективно оценить, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость», — передает
Две недели назад парламент Болгарии согласовал законопроект о передаче Киеву списанных бронетранспортеров. По нему, техника должна была отправиться Украине на безвозмездной основе. Депутаты хотели дать Киеву более ста бронетранспортеров, которые были произведены примерно 40 лет назад, из-за ненадобности, пишет
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