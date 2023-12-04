В мире Европа Президент Болгарии отказался отдать Украине списанную бронетехнику 04 декабря 2023 в 13:56 Размер текста - 17 + Румен Радев наложил вето на законопроект о передаче Киеву старой техники Фото: ADAM GRAY/EPA/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент проект закона, по которому Украине достанутся более ста списанных бронетранспортеров. Такое заявление появилась на сайте правительства. «В обосновании вето отмечается, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования. Это лишает их возможности объективно оценить, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость», — передает сайт правительства Болгарии решение Румена Радева. Две недели назад парламент Болгарии согласовал законопроект о передаче Киеву списанных бронетранспортеров. По нему, техника должна была отправиться Украине на безвозмездной основе. Депутаты хотели дать Киеву более ста бронетранспортеров, которые были произведены примерно 40 лет назад, из-за ненадобности, пишет МК.RU . Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент проект закона, по которому Украине достанутся более ста списанных бронетранспортеров. Такое заявление появилась на сайте правительства. «В обосновании вето отмечается, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования. Это лишает их возможности объективно оценить, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость», — передает сайт правительства Болгарии решение Румена Радева. Две недели назад парламент Болгарии согласовал законопроект о передаче Киеву списанных бронетранспортеров. По нему, техника должна была отправиться Украине на безвозмездной основе. Депутаты хотели дать Киеву более ста бронетранспортеров, которые были произведены примерно 40 лет назад, из-за ненадобности, пишет МК.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям