Президент Болгарии отказался отдать Украине списанную бронетехнику

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Румен Радев наложил вето на законопроект о передаче Киеву старой техники Фото:
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Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент проект закона, по которому Украине достанутся более ста списанных бронетранспортеров. Такое заявление появилась на сайте правительства.

«В обосновании вето отмечается, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования. Это лишает их возможности объективно оценить, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость», — передает сайт правительства Болгарии решение Румена Радева.

Две недели назад парламент Болгарии согласовал законопроект о передаче Киеву списанных бронетранспортеров. По нему, техника должна была отправиться Украине на безвозмездной основе. Депутаты хотели дать Киеву более ста бронетранспортеров, которые были произведены примерно 40 лет назад, из-за ненадобности, пишет МК.RU.

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Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент проект закона, по которому Украине достанутся более ста списанных бронетранспортеров. Такое заявление появилась на сайте правительства. «В обосновании вето отмечается, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования. Это лишает их возможности объективно оценить, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость», — передает сайт правительства Болгарии решение Румена Радева. Две недели назад парламент Болгарии согласовал законопроект о передаче Киеву списанных бронетранспортеров. По нему, техника должна была отправиться Украине на безвозмездной основе. Депутаты хотели дать Киеву более ста бронетранспортеров, которые были произведены примерно 40 лет назад, из-за ненадобности, пишет МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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