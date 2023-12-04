В Кремле пожалели Европу из-за ее вложений в Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что Европе уже тяжело вкладывать деньги на финансирование Украины, назвав экономику страны бездонной бочкой. Таким образом Песков ответил на вопрос URA.RU насчет надежд Киева получить 50 миллиардов евро от Евросоюза.
«Европейцам становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке. СВО будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась к условиям СВО и обеспечивает необходимый режим для ее продолжения», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Евросоюз может и не дать Украине обещанные 50 миллиардов евро. Украина запросила эту сумму, чтобы сохранить платежеспособность до 2027 года.
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