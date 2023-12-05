Объявленный в розыск основатель «Тануки» Орлов находится в Лондоне

Основатель сетей «Тануки» и «Ерш» и ресторатор Александр Орлов находится в Лондоне. Ранее он был объявлен в международный розыск. Об этом сообщил портал forbes.kz.
«Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia», — передает
По словам ресторатора, для него стало сюрпризом объявление в розыск и расследование уголовного дела. Орлов считал, что разбирательство по данному делу является гражданско-правовым иском. Адвокаты основателя сети «Тануки» разбираются с этим вопросом.
Александр Орлов был объявлен в розыск за причинение особо крупного имущественного ущерба. Об этом стало известно из базы данных МВД РФ. Ресторатор покинул территорию России и распродал свои заведения. Также в прошлом году он продал свои активы.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.