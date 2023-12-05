Объявленный в розыск основатель «Тануки» Орлов находится в Лондоне

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Орлов открыл ресторан в Лондоне Фото:

Основатель сетей «Тануки» и «Ерш» и ресторатор Александр Орлов находится в Лондоне. Ранее он был объявлен в международный розыск. Об этом сообщил портал forbes.kz.

«Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia», — передает портал слова Орлова. Он добавил, что скоро откроет новое заведение в Гонконге.

По словам ресторатора, для него стало сюрпризом объявление в розыск и расследование уголовного дела. Орлов считал, что разбирательство по данному делу является гражданско-правовым иском. Адвокаты основателя сети «Тануки» разбираются с этим вопросом.

Александр Орлов был объявлен в розыск за причинение особо крупного имущественного ущерба. Об этом стало известно из базы данных МВД РФ. Ресторатор покинул территорию России и распродал свои заведения. Также в прошлом году он продал свои активы.

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Основатель сетей «Тануки» и «Ерш» и ресторатор Александр Орлов находится в Лондоне. Ранее он был объявлен в международный розыск. Об этом сообщил портал forbes.kz. «Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia», — передает портал слова Орлова. Он добавил, что скоро откроет новое заведение в Гонконге. По словам ресторатора, для него стало сюрпризом объявление в розыск и расследование уголовного дела. Орлов считал, что разбирательство по данному делу является гражданско-правовым иском. Адвокаты основателя сети «Тануки» разбираются с этим вопросом. Александр Орлов был объявлен в розыск за причинение особо крупного имущественного ущерба. Об этом стало известно из базы данных МВД РФ. Ресторатор покинул территорию России и распродал свои заведения. Также в прошлом году он продал свои активы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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