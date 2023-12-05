Объявленный в розыск основатель «Тануки» Орлов находится в Лондоне

05 декабря 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Орлов открыл ресторан в Лондоне Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС Основатель сетей «Тануки» и «Ерш» и ресторатор Александр Орлов находится в Лондоне. Ранее он был объявлен в международный розыск. Об этом сообщил портал forbes.kz. «Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia», — передает портал слова Орлова. Он добавил, что скоро откроет новое заведение в Гонконге. По словам ресторатора, для него стало сюрпризом объявление в розыск и расследование уголовного дела. Орлов считал, что разбирательство по данному делу является гражданско-правовым иском. Адвокаты основателя сети «Тануки» разбираются с этим вопросом. Александр Орлов был объявлен в розыск за причинение особо крупного имущественного ущерба. Об этом стало известно из базы данных МВД РФ. Ресторатор покинул территорию России и распродал свои заведения. Также в прошлом году он продал свои активы.

Основатель сетей «Тануки» и «Ерш» и ресторатор Александр Орлов находится в Лондоне. Ранее он был объявлен в международный розыск. Об этом сообщил портал forbes.kz. «Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia», — передает портал слова Орлова. Он добавил, что скоро откроет новое заведение в Гонконге. По словам ресторатора, для него стало сюрпризом объявление в розыск и расследование уголовного дела. Орлов считал, что разбирательство по данному делу является гражданско-правовым иском. Адвокаты основателя сети «Тануки» разбираются с этим вопросом. Александр Орлов был объявлен в розыск за причинение особо крупного имущественного ущерба. Об этом стало известно из базы данных МВД РФ. Ресторатор покинул территорию России и распродал свои заведения. Также в прошлом году он продал свои активы.