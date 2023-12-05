Главный танковый завод РФ начал искать сотрудников в трамваях соседних городов

В общественном транспорте Екатеринбурга стали звучать объявления о наборе сотрудников на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле (входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех). Это заметили читатели URA.RU, услышавшие объявление в трамваях города. Информацию о том, что предприятие перешло «в режим проактивного поиска» агентству подтвердили и на УВЗ.
«В связи с ростом объемов производства „Уралвагонзавод“, как и другие промышленные предприятия, перешел в режим проактивного поиска», — подтвердили на УВЗ. На сайте по поиску работы Head Hunter от предприятия опубликовано 84 вакансии. Туда требуются операторы станков с ПУ, сверловщики, фрезеровщики, токари, сварщики, инженеры и другие специалисты. Им обещают обучение за счет предприятия, достойные зарплаты, соцпакет, дотацию на питание, медицинское обслуживание в современном медцентре.
«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. 11 октября УВЗ поставил Министерству обороны очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Участники СВО отмечают маневренность танков, изготовленных на уральском заводе.
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