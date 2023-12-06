Екатеринбуржцы вышли на крестный ход в 30-градусный мороз. Фото, видео

07 декабря 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

На крестный ход собрались сотни человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несмотря на 30-градусный мороз, в Екатеринбурге православные вышли на ежегодный крестный ход в честь Дня святой великомученицы Екатерины, которая является покровительницей города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Праздничные мероприятия стартовали в Свято-Троицком соборе, где сначала провели праздничную архиерейскую Божественную литургию, а затем люди вышли на крестный ход. Маршрут традиционно пролегает от кафедрального собора до часовни святой Екатерины. Процессию возглавили митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений и архипастыри, прибывшие в Екатеринбургскую митрополию на торжества. В прошлом году крестный ход прошел с иконой, побывавшей в космосе. Ее Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев брал с собой на Международную космическую станцию. В 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов выкупил у американцев мощи святой Екатерины — этот подарок вручили Екатеринбургу в честь 300-летия.

Несмотря на 30-градусный мороз, в Екатеринбурге православные вышли на ежегодный крестный ход в честь Дня святой великомученицы Екатерины, которая является покровительницей города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Праздничные мероприятия стартовали в Свято-Троицком соборе, где сначала провели праздничную архиерейскую Божественную литургию, а затем люди вышли на крестный ход. Маршрут традиционно пролегает от кафедрального собора до часовни святой Екатерины. Процессию возглавили митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений и архипастыри, прибывшие в Екатеринбургскую митрополию на торжества. В прошлом году крестный ход прошел с иконой, побывавшей в космосе. Ее Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев брал с собой на Международную космическую станцию. В 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов выкупил у американцев мощи святой Екатерины — этот подарок вручили Екатеринбургу в честь 300-летия.