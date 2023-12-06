06 декабря 2023

Екатеринбуржцы вышли на крестный ход в 30-градусный мороз. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход по случаю дня Святой Екатерины. Екатеринбург , крестный ход, православный праздник, день святой екатерины
На крестный ход собрались сотни человек Фото:

Несмотря на 30-градусный мороз, в Екатеринбурге православные вышли на ежегодный крестный ход в честь Дня святой великомученицы Екатерины, которая является покровительницей города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Праздничные мероприятия стартовали в Свято-Троицком соборе, где сначала провели праздничную архиерейскую Божественную литургию, а затем люди вышли на крестный ход. Маршрут традиционно пролегает от кафедрального собора до часовни святой Екатерины. Процессию возглавили митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений и архипастыри, прибывшие в Екатеринбургскую митрополию на торжества.

В прошлом году крестный ход прошел с иконой, побывавшей в космосе. Ее Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев брал с собой на Международную космическую станцию. В 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов выкупил у американцев мощи святой Екатерины — этот подарок вручили Екатеринбургу в честь 300-летия.

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Несмотря на 30-градусный мороз, в Екатеринбурге православные вышли на ежегодный крестный ход в честь Дня святой великомученицы Екатерины, которая является покровительницей города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Праздничные мероприятия стартовали в Свято-Троицком соборе, где сначала провели праздничную архиерейскую Божественную литургию, а затем люди вышли на крестный ход. Маршрут традиционно пролегает от кафедрального собора до часовни святой Екатерины. Процессию возглавили митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений и архипастыри, прибывшие в Екатеринбургскую митрополию на торжества. В прошлом году крестный ход прошел с иконой, побывавшей в космосе. Ее Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев брал с собой на Международную космическую станцию. В 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов выкупил у американцев мощи святой Екатерины — этот подарок вручили Екатеринбургу в честь 300-летия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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