06 декабря 2023

Глава Крыма выкупил у американцев мощи святой Екатерины

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Крестный ход, посвященный дню святой Екатерины. Екатеринбург, крестный ход, свято троицкий кафедральный собор, икона святой екатерины
Екатеринбург получил в подарок раку с мощами великомученицы святой Екатерины Фото:

Глава Крыма Сергей Аксенов и его жена Елена выкупили раку с мощами великомученицы и подарили к 300-летию Екатеринбурга. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«В юбилейный год город получил прекрасный подарок — мощи девы-мученицы Екатерины Александрийской», — написал в своем telegram-канале митрополит Евгений. Первые официальные упоминания о священных останках датированы 22 апреля 1802 года — орден святого Августина передал их одной из итальянских церквей.

Тогда была подтверждена и задокументирована подлинность. Также известно, что позже мощи были переправлены в США. После крестного хода мощи поместят в часовне святой великомученицы.

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Глава Крыма Сергей Аксенов и его жена Елена выкупили раку с мощами великомученицы и подарили к 300-летию Екатеринбурга. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «В юбилейный год город получил прекрасный подарок — мощи девы-мученицы Екатерины Александрийской», — написал в своем telegram-канале митрополит Евгений. Первые официальные упоминания о священных останках датированы 22 апреля 1802 года — орден святого Августина передал их одной из итальянских церквей. Тогда была подтверждена и задокументирована подлинность. Также известно, что позже мощи были переправлены в США. После крестного хода мощи поместят в часовне святой великомученицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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