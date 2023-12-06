Глава Крыма выкупил у американцев мощи святой Екатерины

Глава Крыма Сергей Аксенов и его жена Елена выкупили раку с мощами великомученицы и подарили к 300-летию Екатеринбурга. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
«В юбилейный год город получил прекрасный подарок — мощи девы-мученицы Екатерины Александрийской», — написал в своем telegram-канале митрополит Евгений. Первые официальные упоминания о священных останках датированы 22 апреля 1802 года — орден святого Августина передал их одной из итальянских церквей.
Тогда была подтверждена и задокументирована подлинность. Также известно, что позже мощи были переправлены в США. После крестного хода мощи поместят в часовне святой великомученицы.
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