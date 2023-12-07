В Екатеринбурге почти неделю ищут двух подростков. Фото

07 декабря 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Школьники не выходят на связь с начала декабря Фото: Илья Московец © URA.RU Полиция Екатеринбурга разыскивает двух подростков, которые пропали с начала декабря. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городского УМВД. Местонахождение Гильманова Артема Тохировича, 2009 года рождения (14 лет), неизвестно с 4 декабря. Школьник проживает по адресу ул. 2-я Новосибирская, д. 12 Чкаловского района, учится в 7 классе школы № 156. Также с 1 декабря полиция разыскивает Шиловских Виктора Олеговича, 2012 года рождения (11 лет). Мальчик в дневное время убежал от матери из двора дома по адресу ул. Агрономическая, д. 59 и не вернулся.

Приметы разыскиваемого Гильманова А.Т: рост 160 см, среднее телосложение, волосы русые, короткие. Фото: пресс служба УМВД Екатеринбурга На момент ухода Артем Гильманов был одет в черную кепку, короткую темно-синюю куртку без капюшона, толстовку с бежевым капюшоном, черные спортивные брюки, черные кроссовки. Приметы разыскиваемого Шиловских В.О: на вид 10 лет, рост 150 см, среднее телосложение, темные волосы, стрижка «ежик». Фото: пресс-служба УМВД Екатеринбурга На момент ухода Виктор Шиловских был одет в черную шапку, черную демисезонную куртку до колена с капюшоном, черные спортивные штаны с белыми лампасами и черные ботинки с боку на молнии со шнуровкой спереди.

Полиция Екатеринбурга разыскивает двух подростков, которые пропали с начала декабря. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городского УМВД. Местонахождение Гильманова Артема Тохировича, 2009 года рождения (14 лет), неизвестно с 4 декабря. Школьник проживает по адресу ул. 2-я Новосибирская, д. 12 Чкаловского района, учится в 7 классе школы № 156. Также с 1 декабря полиция разыскивает Шиловских Виктора Олеговича, 2012 года рождения (11 лет). Мальчик в дневное время убежал от матери из двора дома по адресу ул. Агрономическая, д. 59 и не вернулся. На момент ухода Артем Гильманов был одет в черную кепку, короткую темно-синюю куртку без капюшона, толстовку с бежевым капюшоном, черные спортивные брюки, черные кроссовки. На момент ухода Виктор Шиловских был одет в черную шапку, черную демисезонную куртку до колена с капюшоном, черные спортивные штаны с белыми лампасами и черные ботинки с боку на молнии со шнуровкой спереди.