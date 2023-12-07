В Екатеринбурге почти неделю ищут двух подростков. Фото

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, учеба, школьная форма, мальчик, образование, школьник с рюкзаком
Школьники не выходят на связь с начала декабря Фото:

Полиция Екатеринбурга разыскивает двух подростков, которые пропали с начала декабря. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Местонахождение Гильманова Артема Тохировича, 2009 года рождения (14 лет), неизвестно с 4 декабря. Школьник проживает по адресу ул. 2-я Новосибирская, д. 12 Чкаловского района, учится в 7 классе школы № 156. Также с 1 декабря полиция разыскивает Шиловских Виктора Олеговича, 2012 года рождения (11 лет). Мальчик в дневное время убежал от матери из двора дома по адресу ул. Агрономическая, д. 59 и не вернулся.

Приметы разыскиваемого Гильманова А.Т: рост 160 см, среднее телосложение, волосы русые, короткие.
Приметы разыскиваемого Гильманова А.Т: рост 160 см, среднее телосложение, волосы русые, короткие.
Фото:

На момент ухода Артем Гильманов был одет в черную кепку, короткую темно-синюю куртку без капюшона, толстовку с бежевым капюшоном, черные спортивные брюки, черные кроссовки.

Приметы разыскиваемого Шиловских В.О: на вид 10 лет, рост 150 см, среднее телосложение, темные волосы, стрижка «ежик».
Приметы разыскиваемого Шиловских В.О: на вид 10 лет, рост 150 см, среднее телосложение, темные волосы, стрижка «ежик».
Фото:

На момент ухода Виктор Шиловских был одет в черную шапку, черную демисезонную куртку до колена с капюшоном, черные спортивные штаны с белыми лампасами и черные ботинки с боку на молнии со шнуровкой спереди.

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Полиция Екатеринбурга разыскивает двух подростков, которые пропали с начала декабря. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городского УМВД. Местонахождение Гильманова Артема Тохировича, 2009 года рождения (14 лет), неизвестно с 4 декабря. Школьник проживает по адресу ул. 2-я Новосибирская, д. 12 Чкаловского района, учится в 7 классе школы № 156. Также с 1 декабря полиция разыскивает Шиловских Виктора Олеговича, 2012 года рождения (11 лет). Мальчик в дневное время убежал от матери из двора дома по адресу ул. Агрономическая, д. 59 и не вернулся. На момент ухода Артем Гильманов был одет в черную кепку, короткую темно-синюю куртку без капюшона, толстовку с бежевым капюшоном, черные спортивные брюки, черные кроссовки. На момент ухода Виктор Шиловских был одет в черную шапку, черную демисезонную куртку до колена с капюшоном, черные спортивные штаны с белыми лампасами и черные ботинки с боку на молнии со шнуровкой спереди.
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© Служба новостей «URA.RU»
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