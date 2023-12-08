В Перми началась кампания по выборам президента. Фото, видео

В Пермском крае появились баннеры, рекламирующие выборы президента

08 декабря 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Рекламу крутят на самом большом медиафасаде ТРЦ «Эспланада» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми и Пермском крае начали устанавливать рекламные конструкции в связи с предстоящими 15—17 марта выборами президента РФ. Фотографии прислали читатели URA.RU. По данным источника в политэлитах региона, в этом году будет установлено рекордное количество конструкций. «В крае будет 520 разных рекламных конструкций и еще 170 в Перми. Это рекорд за все время. В 2018 году было 407 в крае и 150 в Перми. Также в краевой столице в кампании будет задействовано 10 светодиодных экранов», — говорит собеседник. Конструкции размещены в локациях с максимальным трафиком. В пресс-службе крайизбиркома URA.RU сообщили, что 7 декабря были объявлены выборы, а 8 декабря ЦИК России приняла ряд важных решений по кампании, в том числе о голосовании в течение трех дней с 15 по 17 марта. «То, что начало появляться на улицах и в транспорте, — это лишь первая часть информационных материалов кампании», — отметили в ведомстве. На встрече с участниками СВО Владимир Путин 9 декабря объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру.

В Перми и Пермском крае начали устанавливать рекламные конструкции в связи с предстоящими 15—17 марта выборами президента РФ. Фотографии прислали читатели URA.RU. По данным источника в политэлитах региона, в этом году будет установлено рекордное количество конструкций. «В крае будет 520 разных рекламных конструкций и еще 170 в Перми. Это рекорд за все время. В 2018 году было 407 в крае и 150 в Перми. Также в краевой столице в кампании будет задействовано 10 светодиодных экранов», — говорит собеседник. Конструкции размещены в локациях с максимальным трафиком. В пресс-службе крайизбиркома URA.RU сообщили, что 7 декабря были объявлены выборы, а 8 декабря ЦИК России приняла ряд важных решений по кампании, в том числе о голосовании в течение трех дней с 15 по 17 марта. «То, что начало появляться на улицах и в транспорте, — это лишь первая часть информационных материалов кампании», — отметили в ведомстве. На встрече с участниками СВО Владимир Путин 9 декабря объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру.