В Нефтеюганске пропал 64-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

09 декабря 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске пропал 64-летний мужчина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске почти месяц не могут найти 64-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи. У него полная потеря памяти. Об этом рассказала дочь пропавшего Поташова Алена. «Яхин Раиль Абдуллович 1959 года рождения. С 11 на 12 ноября ушел из дома и не вернулся. У отца полная потеря памяти, он даже не знает, что у него есть дом. За месяц скитания без жизненно важных препаратов, говорят, [человек может] выглядеть очень плохо», — сообщает родственница. Рост 175 сантиметров, худощавый, волосы седые, на среднем пальце левой руки армейская татуировка в виде перстня. Просьба всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, сообщать ее по телефонам: 8(982)511-28-33 или 112. Фото передано дочерью мужчины: Поташвой Аленой

В Нефтеюганске почти месяц не могут найти 64-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи. У него полная потеря памяти. Об этом рассказала дочь пропавшего Поташова Алена. «Яхин Раиль Абдуллович 1959 года рождения. С 11 на 12 ноября ушел из дома и не вернулся. У отца полная потеря памяти, он даже не знает, что у него есть дом. За месяц скитания без жизненно важных препаратов, говорят, [человек может] выглядеть очень плохо», — сообщает родственница. Рост 175 сантиметров, худощавый, волосы седые, на среднем пальце левой руки армейская татуировка в виде перстня. Просьба всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, сообщать ее по телефонам: 8(982)511-28-33 или 112.