В Нефтеюганске пропал 64-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

В Нефтеюганске почти месяц не могут найти 64-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи. У него полная потеря памяти. Об этом рассказала дочь пропавшего Поташова Алена.
«Яхин Раиль Абдуллович 1959 года рождения. С 11 на 12 ноября ушел из дома и не вернулся. У отца полная потеря памяти, он даже не знает, что у него есть дом. За месяц скитания без жизненно важных препаратов, говорят, [человек может] выглядеть очень плохо», — сообщает родственница.
Рост 175 сантиметров, худощавый, волосы седые, на среднем пальце левой руки армейская татуировка в виде перстня. Просьба всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, сообщать ее по телефонам: 8(982)511-28-33 или 112.
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