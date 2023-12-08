08 декабря 2023

В Нефтеюганске пропал 64-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактическое мероприятие «Автобус» Дорожные полицейские проверяют соответствие технического состояния. Курган, сугроб, дедушка, пазик, автобус, сугроб на дороге, пожилой мужчина, маршрутка, паз, старый человек, мужчина с тросточкой
В Нефтеюганске пропал 64-летний мужчина Фото:

В Нефтеюганске почти месяц не могут найти 64-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи. У него полная потеря памяти. Об этом рассказала дочь пропавшего Поташова Алена.

«Яхин Раиль Абдуллович 1959 года рождения. С 11 на 12 ноября ушел из дома и не вернулся. У отца полная потеря памяти, он даже не знает, что у него есть дом. За месяц скитания без жизненно важных препаратов, говорят, [человек может] выглядеть очень плохо», — сообщает родственница.

Рост 175 сантиметров, худощавый, волосы седые, на среднем пальце левой руки армейская татуировка в виде перстня. Просьба всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, сообщать ее по телефонам: 8(982)511-28-33 или 112.

Фото передано дочерью мужчины: Поташвой Аленой
Фото передано дочерью мужчины: Поташвой Аленой

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске почти месяц не могут найти 64-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи. У него полная потеря памяти. Об этом рассказала дочь пропавшего Поташова Алена. «Яхин Раиль Абдуллович 1959 года рождения. С 11 на 12 ноября ушел из дома и не вернулся. У отца полная потеря памяти, он даже не знает, что у него есть дом. За месяц скитания без жизненно важных препаратов, говорят, [человек может] выглядеть очень плохо», — сообщает родственница. Рост 175 сантиметров, худощавый, волосы седые, на среднем пальце левой руки армейская татуировка в виде перстня. Просьба всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, сообщать ее по телефонам: 8(982)511-28-33 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...