09 декабря 2023
08 декабря 2023

В ХМАО прокуратура проверяет сгоревший грузовик с людьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
По результатам проверки будут приняты соответствующие меры Фото:

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку после пожара в грузовом автомобиле на трассе в Пыть-Яхе. Машина загорелась на ходу, а в кузове в это время находились люди.

«Прокуратура организовала проверку по факту возгорания грузового транспортного средства в городе Пыть-Яхе. По предварительным данным, 8 декабря 2023 года во время движения произошло возгорание грузового автомобиля, оборудованного фургоном для перевозки людей», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В результате ЧП, люди, находившиеся в машине, получили травмы. Всех пострадавших доставили в медучреждение. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

Сгоревший автомобиль принадлежал юридическому лицу. По предварительной информации, грузовик загорелся из-за дизельного обогревателя.

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Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку после пожара в грузовом автомобиле на трассе в Пыть-Яхе. Машина загорелась на ходу, а в кузове в это время находились люди. «Прокуратура организовала проверку по факту возгорания грузового транспортного средства в городе Пыть-Яхе. По предварительным данным, 8 декабря 2023 года во время движения произошло возгорание грузового автомобиля, оборудованного фургоном для перевозки людей», — сообщается в telegram-канале ведомства. В результате ЧП, люди, находившиеся в машине, получили травмы. Всех пострадавших доставили в медучреждение. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. Сгоревший автомобиль принадлежал юридическому лицу. По предварительной информации, грузовик загорелся из-за дизельного обогревателя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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