В ХМАО прокуратура проверяет сгоревший грузовик с людьми

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку после пожара в грузовом автомобиле на трассе в Пыть-Яхе. Машина загорелась на ходу, а в кузове в это время находились люди.
«Прокуратура организовала проверку по факту возгорания грузового транспортного средства в городе Пыть-Яхе. По предварительным данным, 8 декабря 2023 года во время движения произошло возгорание грузового автомобиля, оборудованного фургоном для перевозки людей», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В результате ЧП, люди, находившиеся в машине, получили травмы. Всех пострадавших доставили в медучреждение. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.
Сгоревший автомобиль принадлежал юридическому лицу. По предварительной информации, грузовик загорелся из-за дизельного обогревателя.
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