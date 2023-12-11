Свердловчан предупредили о новом виде мошенничества

В Свердловской области появилась новая мошенническая схема с сим-картами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ретропоезд Победа. Челябинск, слезы, плачет
Жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди Фото:

ЦБ выявил новую схему мошенничества: свердловчанам звонят якобы из сотовой компании и сообщают, что поступила заявка на перевод номера к другому оператору. Для повышения лояльности человеку предлагают сменить тариф на более выгодный. Когда тот соглашается, приходит код, который надо сообщить звонившему.

«Существует другой вариант той же схемы: преступники от имени сотового оператора сообщают клиенту, что у него истек срок действия сим-карты. Чтобы сохранить свой номер телефона, клиент должен запустить так называемую „процедуру восстановления“ и назвать код злоумышленникам. Этот код на самом деле является согласием клиента на переадресацию звонков и СМС на номер мошенников», — сообщили в пресс-службе Уральского отделения ЦБ.

Злоумышленники, получив доступ к уведомлениям могут авторизоваться в его банковских приложениях и перевести деньги на свой счет. Также мошенники могут войти в профиль клиента на Госуслугах и узнать номер паспорта, СНИЛС, ИНН, адрес регистрации. С помощью этих данных преступники могут попытаться оформить на пользователя онлайн-займы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЦБ выявил новую схему мошенничества: свердловчанам звонят якобы из сотовой компании и сообщают, что поступила заявка на перевод номера к другому оператору. Для повышения лояльности человеку предлагают сменить тариф на более выгодный. Когда тот соглашается, приходит код, который надо сообщить звонившему. «Существует другой вариант той же схемы: преступники от имени сотового оператора сообщают клиенту, что у него истек срок действия сим-карты. Чтобы сохранить свой номер телефона, клиент должен запустить так называемую „процедуру восстановления“ и назвать код злоумышленникам. Этот код на самом деле является согласием клиента на переадресацию звонков и СМС на номер мошенников», — сообщили в пресс-службе Уральского отделения ЦБ. Злоумышленники, получив доступ к уведомлениям могут авторизоваться в его банковских приложениях и перевести деньги на свой счет. Также мошенники могут войти в профиль клиента на Госуслугах и узнать номер паспорта, СНИЛС, ИНН, адрес регистрации. С помощью этих данных преступники могут попытаться оформить на пользователя онлайн-займы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...