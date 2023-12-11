В Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеоусловия из-за морозов

В шести городах Челябинской области, включая Челябинск, сохраняются неблагоприятные условия до окончания морозной погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
«По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Сатке, Коркино, Карабаше, Златоусте, Аше с 19 часов 11 декабря до 19 часов 13 декабря, сохраняется режим неблагоприятных метеорологических условий. Они способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое», — уточнили в пресс-службе ведомства.
О сильном похолодании до -40 градусов синоптики предупреждали в ночь на 7 декабря до 8 декабря, с этого же дня в ряде городов региона объявили режим неблагоприятных метеоусловий. После этого в Челябинске продлили режим НМУ до вечера 11 декабря.
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