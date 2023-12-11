В Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеоусловия из-за морозов

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Смог. НМУ. Экология. Челябинск., смог
В Челябинской области вновь продлили НМУ из-за мороза Фото:

В шести городах Челябинской области, включая Челябинск, сохраняются неблагоприятные условия до окончания морозной погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

«По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Сатке, Коркино, Карабаше, Златоусте, Аше с 19 часов 11 декабря до 19 часов 13 декабря, сохраняется режим неблагоприятных метеорологических условий. Они способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое», — уточнили в пресс-службе ведомства.

О сильном похолодании до -40 градусов синоптики предупреждали в ночь на 7 декабря до 8 декабря, с этого же дня в ряде городов региона объявили режим неблагоприятных метеоусловий. После этого в Челябинске продлили режим НМУ до вечера 11 декабря.

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В шести городах Челябинской области, включая Челябинск, сохраняются неблагоприятные условия до окончания морозной погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. «По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Сатке, Коркино, Карабаше, Златоусте, Аше с 19 часов 11 декабря до 19 часов 13 декабря, сохраняется режим неблагоприятных метеорологических условий. Они способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое», — уточнили в пресс-службе ведомства. О сильном похолодании до -40 градусов синоптики предупреждали в ночь на 7 декабря до 8 декабря, с этого же дня в ряде городов региона объявили режим неблагоприятных метеоусловий. После этого в Челябинске продлили режим НМУ до вечера 11 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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