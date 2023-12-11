В Сургуте мужчина умер за рулем автомобиля

11 декабря 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

СКР начал доследственную проверку Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Сургуте мужчине стало плохо, и он умер прямо за рулем автомобиля. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «На Аэрофлотской в машине был найден труп мужчины. По предварительной версии, ему стало плохо, и он скончался прямо за рулем автомобиля. Знакомые сообщили, что у него были проблемы с сердцем. Следственный комитет начал проверку», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

В Сургуте мужчине стало плохо, и он умер прямо за рулем автомобиля. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «На Аэрофлотской в машине был найден труп мужчины. По предварительной версии, ему стало плохо, и он скончался прямо за рулем автомобиля. Знакомые сообщили, что у него были проблемы с сердцем. Следственный комитет начал проверку», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.