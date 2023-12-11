В Сургуте мужчина умер за рулем автомобиля

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Захват заложников. Нижневартовск , спецслужбы, служба спасения, полиция, скорая помошь
СКР начал доследственную проверку Фото:

В Сургуте мужчине стало плохо, и он умер прямо за рулем автомобиля. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«На Аэрофлотской в машине был найден труп мужчины. По предварительной версии, ему стало плохо, и он скончался прямо за рулем автомобиля. Знакомые сообщили, что у него были проблемы с сердцем. Следственный комитет начал проверку», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

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В Сургуте мужчине стало плохо, и он умер прямо за рулем автомобиля. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «На Аэрофлотской в машине был найден труп мужчины. По предварительной версии, ему стало плохо, и он скончался прямо за рулем автомобиля. Знакомые сообщили, что у него были проблемы с сердцем. Следственный комитет начал проверку», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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