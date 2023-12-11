Власти рассматривают возможность застройки рынка в Перми

12 декабря 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

На территории Центрального рынка могут построить многоквартирные дома (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В правительстве Пермского края обсуждается возможность комплексного развития территории Центрального рынка в Перми. Согласно предварительной концепции, реновация может охватить 14,92 гектара — земли под торговыми комплексами, складами и административными зданиями, сообщил источник. «Для комплексного развития территории Центрального рынка имеется предварительная концепция, согласно которой реновация может охватить 14,92 гектара — земли под торговыми комплексами, складами, административными зданиями и другими строениями на рынке. Там могут построить дома — от малоэтажных до высоток, а численность жителей нового ЖК может составить 16,9 тысяч человек», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источник. Большая часть рынка находится в частной собственности. В ее освоении может быть заинтересован застройщик ГК «ПМД», а переговорный процесс о купле-продаже участков рынка идет давно, отметил изданию источник на строительном рынке. В пресс-службе застройщика уточнили, что «интересуются знаковыми площадками в центре города, в том числе и этой территорией». В региональном минимуществе «Коммерсанту Прикамье» пояснили, что возможность реновации действительно рассматривается. «Территория очень большая, поэтому рассматривается поквартально. Речь идет не только о жилье, но и об объектах инфраструктуры, улично-дорожной сети. Также будет предусмотрено благоустройство кромочных улиц и сохранение объектов культурного наследия, создание рекреационной зоны», — рассказали в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве Пермского края обсуждается возможность комплексного развития территории Центрального рынка в Перми. Согласно предварительной концепции, реновация может охватить 14,92 гектара — земли под торговыми комплексами, складами и административными зданиями, сообщил источник. «Для комплексного развития территории Центрального рынка имеется предварительная концепция, согласно которой реновация может охватить 14,92 гектара — земли под торговыми комплексами, складами, административными зданиями и другими строениями на рынке. Там могут построить дома — от малоэтажных до высоток, а численность жителей нового ЖК может составить 16,9 тысяч человек», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источник. Большая часть рынка находится в частной собственности. В ее освоении может быть заинтересован застройщик ГК «ПМД», а переговорный процесс о купле-продаже участков рынка идет давно, отметил изданию источник на строительном рынке. В пресс-службе застройщика уточнили, что «интересуются знаковыми площадками в центре города, в том числе и этой территорией». В региональном минимуществе «Коммерсанту Прикамье» пояснили, что возможность реновации действительно рассматривается. «Территория очень большая, поэтому рассматривается поквартально. Речь идет не только о жилье, но и об объектах инфраструктуры, улично-дорожной сети. Также будет предусмотрено благоустройство кромочных улиц и сохранение объектов культурного наследия, создание рекреационной зоны», — рассказали в ведомстве.