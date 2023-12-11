11 декабря 2023

Власти рассматривают возможность застройки рынка в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод Сибур-Химпром. Пермь, многоэтажка, стройка, строительство жилья, подьемный кран
На территории Центрального рынка могут построить многоквартирные дома (архивное фото) Фото:

В правительстве Пермского края обсуждается возможность комплексного развития территории Центрального рынка в Перми. Согласно предварительной концепции, реновация может охватить 14,92 гектара — земли под торговыми комплексами, складами и административными зданиями, сообщил источник.

«Для комплексного развития территории Центрального рынка имеется предварительная концепция, согласно которой реновация может охватить 14,92 гектара — земли под торговыми комплексами, складами, административными зданиями и другими строениями на рынке. Там могут построить дома — от малоэтажных до высоток, а численность жителей нового ЖК может составить 16,9 тысяч человек», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источник.

Большая часть рынка находится в частной собственности. В ее освоении может быть заинтересован застройщик ГК «ПМД», а переговорный процесс о купле-продаже участков рынка идет давно, отметил изданию источник на строительном рынке. В пресс-службе застройщика уточнили, что «интересуются знаковыми площадками в центре города, в том числе и этой территорией».

В региональном минимуществе «Коммерсанту Прикамье» пояснили, что возможность реновации действительно рассматривается. «Территория очень большая, поэтому рассматривается поквартально. Речь идет не только о жилье, но и об объектах инфраструктуры, улично-дорожной сети. Также будет предусмотрено благоустройство кромочных улиц и сохранение объектов культурного наследия, создание рекреационной зоны», — рассказали в ведомстве.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В правительстве Пермского края обсуждается возможность комплексного развития территории Центрального рынка в Перми. Согласно предварительной концепции, реновация может охватить 14,92 гектара — земли под торговыми комплексами, складами и административными зданиями, сообщил источник. «Для комплексного развития территории Центрального рынка имеется предварительная концепция, согласно которой реновация может охватить 14,92 гектара — земли под торговыми комплексами, складами, административными зданиями и другими строениями на рынке. Там могут построить дома — от малоэтажных до высоток, а численность жителей нового ЖК может составить 16,9 тысяч человек», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источник. Большая часть рынка находится в частной собственности. В ее освоении может быть заинтересован застройщик ГК «ПМД», а переговорный процесс о купле-продаже участков рынка идет давно, отметил изданию источник на строительном рынке. В пресс-службе застройщика уточнили, что «интересуются знаковыми площадками в центре города, в том числе и этой территорией». В региональном минимуществе «Коммерсанту Прикамье» пояснили, что возможность реновации действительно рассматривается. «Территория очень большая, поэтому рассматривается поквартально. Речь идет не только о жилье, но и об объектах инфраструктуры, улично-дорожной сети. Также будет предусмотрено благоустройство кромочных улиц и сохранение объектов культурного наследия, создание рекреационной зоны», — рассказали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...