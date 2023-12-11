Пермский Центр городской культуры перехватил идею директора музея совриска PERMM

В Перми Центр городской культуры организует ярмарку актуального искусства от местных художников. Ранее об идее заняться продажей произведений современных творцов говорила директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева. Но ЦГК реализует задумку, хоть и в одноразовом формате. Сейчас в центр собирает от художников заявки на участие в ярмарке.
«Объявляем Open call для художников на участие в новогодней ярмарке актуального пермского искусства. Эта ярмарка — наш способ объединить и поддержать Пермских авторов на одной площадке. Создать единое пространство коммуникации и творчества, где художники и зрители смогут совместно порассуждать о том, что такое искусство, сколько оно должно стоить, из чего складывается эта цена, ну, и конечно, применить эти знания на практике в процессе покупок», — сообщает ЦГК в соцсетях.
Ярмарка пройдет в Центре городской культуры 23 декабря. Ранее директор музея совриска PERMM Наиля Аллахвердиева говорила, что хочет поставить актуальное искусство Перми на бизнес-рельсы. По ее замыслу, музей мог бы стать торговой площадкой для художников.
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