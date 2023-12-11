11 декабря 2023

Пермский Центр городской культуры перехватил идею директора музея совриска PERMM

В Перми откроется ярмарка актуального искусства
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь музеев. Пермь , творчество, креатив, художественная самодеятельность, центр городской культуры
ЦГК превратится в магазин актуального искусства Фото:

В Перми Центр городской культуры организует ярмарку актуального искусства от местных художников. Ранее об идее заняться продажей произведений современных творцов говорила директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева. Но ЦГК реализует задумку, хоть и в одноразовом формате. Сейчас в центр собирает от художников заявки на участие в ярмарке.

«Объявляем Open call для художников на участие в новогодней ярмарке актуального пермского искусства. Эта ярмарка — наш способ объединить и поддержать Пермских авторов на одной площадке. Создать единое пространство коммуникации и творчества, где художники и зрители смогут совместно порассуждать о том, что такое искусство, сколько оно должно стоить, из чего складывается эта цена, ну, и конечно, применить эти знания на практике в процессе покупок», — сообщает ЦГК в соцсетях.

Ярмарка пройдет в Центре городской культуры 23 декабря. Ранее директор музея совриска PERMM Наиля Аллахвердиева говорила, что хочет поставить актуальное искусство Перми на бизнес-рельсы. По ее замыслу, музей мог бы стать торговой площадкой для художников.

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В Перми Центр городской культуры организует ярмарку актуального искусства от местных художников. Ранее об идее заняться продажей произведений современных творцов говорила директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева. Но ЦГК реализует задумку, хоть и в одноразовом формате. Сейчас в центр собирает от художников заявки на участие в ярмарке. «Объявляем Open call для художников на участие в новогодней ярмарке актуального пермского искусства. Эта ярмарка — наш способ объединить и поддержать Пермских авторов на одной площадке. Создать единое пространство коммуникации и творчества, где художники и зрители смогут совместно порассуждать о том, что такое искусство, сколько оно должно стоить, из чего складывается эта цена, ну, и конечно, применить эти знания на практике в процессе покупок», — сообщает ЦГК в соцсетях. Ярмарка пройдет в Центре городской культуры 23 декабря. Ранее директор музея совриска PERMM Наиля Аллахвердиева говорила, что хочет поставить актуальное искусство Перми на бизнес-рельсы. По ее замыслу, музей мог бы стать торговой площадкой для художников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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