В больницу Троицка поступили пять пациентов с обморожениями

12 декабря 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Обморожения рук и ног пациенты получили чаще всего из-за алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 по 12 декабря в травмпункт Троицкой больницы поступили пять человек с диагнозом «обморожение». Ключевой причиной получения холодовой травмы стало алкогольное опьянение, сообщили URA.RU в пресс-службе больницы. «Из пяти пациентов трое находятся в стационаре, двое продолжают амбулаторное лечение. У всех поступивших обморожены кисти рук или ступни. Главной причиной травм стало алкогольное опьянение», — уточнили в пресс-службе больницы. Медики сообщили, что один из пациентов, 39-летний мужчина, в приступе «белой горячки» выбежал из дома без одежды и обуви. Родственники ловили его на улице для транспортировки в медучреждение. Одна из пациенток уснула по дороге домой, ее обнаружили прохожие. В одном из случаев диагностировано обморожение III степени, что может привести к тяжелым последствиям. Синоптики предупреждали об аномальных морозах, которые пришли в регион в ночь на 7 декабря. Холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно.

С 1 по 12 декабря в травмпункт Троицкой больницы поступили пять человек с диагнозом «обморожение». Ключевой причиной получения холодовой травмы стало алкогольное опьянение, сообщили URA.RU в пресс-службе больницы. «Из пяти пациентов трое находятся в стационаре, двое продолжают амбулаторное лечение. У всех поступивших обморожены кисти рук или ступни. Главной причиной травм стало алкогольное опьянение», — уточнили в пресс-службе больницы. Медики сообщили, что один из пациентов, 39-летний мужчина, в приступе «белой горячки» выбежал из дома без одежды и обуви. Родственники ловили его на улице для транспортировки в медучреждение. Одна из пациенток уснула по дороге домой, ее обнаружили прохожие. В одном из случаев диагностировано обморожение III степени, что может привести к тяжелым последствиям. Синоптики предупреждали об аномальных морозах, которые пришли в регион в ночь на 7 декабря. Холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно.