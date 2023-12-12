В больницу Троицка поступили пять пациентов с обморожениями

С 1 по 12 декабря в травмпункт Троицкой больницы поступили пять человек с диагнозом «обморожение». Ключевой причиной получения холодовой травмы стало алкогольное опьянение, сообщили URA.RU в пресс-службе больницы.
«Из пяти пациентов трое находятся в стационаре, двое продолжают амбулаторное лечение. У всех поступивших обморожены кисти рук или ступни. Главной причиной травм стало алкогольное опьянение», — уточнили в пресс-службе больницы.
Медики сообщили, что один из пациентов, 39-летний мужчина, в приступе «белой горячки» выбежал из дома без одежды и обуви. Родственники ловили его на улице для транспортировки в медучреждение. Одна из пациенток уснула по дороге домой, ее обнаружили прохожие. В одном из случаев диагностировано обморожение III степени, что может привести к тяжелым последствиям.
Синоптики предупреждали об аномальных морозах, которые пришли в регион в ночь на 7 декабря. Холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно.
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