На пермской трассе спасли замерзающего иранского дальнобойщика

В Пермском крае на трассе сломался грузовик. Водитель — гражданин Ирана — какое-то время спасался от мороза в кабине коллеги, который остановился, чтобы помочь. Выручили иностранца полицейские, которые заметили стоявший на обочине замерзший автомобиль, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
«Стекла автомобиля были покрыты инеем. Водитель неисправного транспортного средства спасался от холода в остановившемся на помощь другом грузовом автомобиле. Замерзающего водителя, который оказался гражданином Ирана и мог общаться только на своем родном языке, отвезли в больницу для осмотра», — говорится на сайте краевой полиции.
После медосмотра мужчину отвезли в мечеть. Там его приютили до тех пор, пока не починят грузовик.
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