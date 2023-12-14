На пермской трассе спасли замерзающего иранского дальнобойщика

15 декабря 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Зимняя дорога может быть опасна Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае на трассе сломался грузовик. Водитель — гражданин Ирана — какое-то время спасался от мороза в кабине коллеги, который остановился, чтобы помочь. Выручили иностранца полицейские, которые заметили стоявший на обочине замерзший автомобиль, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Стекла автомобиля были покрыты инеем. Водитель неисправного транспортного средства спасался от холода в остановившемся на помощь другом грузовом автомобиле. Замерзающего водителя, который оказался гражданином Ирана и мог общаться только на своем родном языке, отвезли в больницу для осмотра», — говорится на сайте краевой полиции. После медосмотра мужчину отвезли в мечеть. Там его приютили до тех пор, пока не починят грузовик.

В Пермском крае на трассе сломался грузовик. Водитель — гражданин Ирана — какое-то время спасался от мороза в кабине коллеги, который остановился, чтобы помочь. Выручили иностранца полицейские, которые заметили стоявший на обочине замерзший автомобиль, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Стекла автомобиля были покрыты инеем. Водитель неисправного транспортного средства спасался от холода в остановившемся на помощь другом грузовом автомобиле. Замерзающего водителя, который оказался гражданином Ирана и мог общаться только на своем родном языке, отвезли в больницу для осмотра», — говорится на сайте краевой полиции. После медосмотра мужчину отвезли в мечеть. Там его приютили до тех пор, пока не починят грузовик.