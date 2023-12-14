14 декабря 2023

На пермской трассе спасли замерзающего иранского дальнобойщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура. Тюмень, фура, грузовик, грузовой автомобиль, фура на трассе, грузовые перевозки
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В Пермском крае на трассе сломался грузовик. Водитель — гражданин Ирана — какое-то время спасался от мороза в кабине коллеги, который остановился, чтобы помочь. Выручили иностранца полицейские, которые заметили стоявший на обочине замерзший автомобиль, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Стекла автомобиля были покрыты инеем. Водитель неисправного транспортного средства спасался от холода в остановившемся на помощь другом грузовом автомобиле. Замерзающего водителя, который оказался гражданином Ирана и мог общаться только на своем родном языке, отвезли в больницу для осмотра», — говорится на сайте краевой полиции.

После медосмотра мужчину отвезли в мечеть. Там его приютили до тех пор, пока не починят грузовик.

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В Пермском крае на трассе сломался грузовик. Водитель — гражданин Ирана — какое-то время спасался от мороза в кабине коллеги, который остановился, чтобы помочь. Выручили иностранца полицейские, которые заметили стоявший на обочине замерзший автомобиль, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Стекла автомобиля были покрыты инеем. Водитель неисправного транспортного средства спасался от холода в остановившемся на помощь другом грузовом автомобиле. Замерзающего водителя, который оказался гражданином Ирана и мог общаться только на своем родном языке, отвезли в больницу для осмотра», — говорится на сайте краевой полиции. После медосмотра мужчину отвезли в мечеть. Там его приютили до тех пор, пока не починят грузовик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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