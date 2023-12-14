14 декабря 2023

«Лимпопо» выплатил миллион рублей ребенку за травму

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение антигероя URA.Ru Екатеринбург, аквапарк лимпопо
Отец с сыном отдыхали в аквапарке в 2021 году Фото:

Свердловский областной суд взыскал миллион рублей с екатеринбургского аквапарка «Лимпопо» в пользу ребенка, который получил травму в зоне бассейна. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Отец ребенка направил судебный иск в адрес юрлица „Лимпопо“ с просьбой компенсировать моральный вред в размере трех млн рублей. Суд удовлетворил иск частично: был взыскан только миллион рублей», — говорится в сообщении.

В декабре 2021 года Дмитрий Л. отдыхал с ребенком в «Лимпопо». Спускаясь по лестнице в зоне бассейна с сыном (тогда ему был один год) на руках, он поскользнулся и упал. Отец получил незначительные ушибы, а сын пострадал серьезно. Травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

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Свердловский областной суд взыскал миллион рублей с екатеринбургского аквапарка «Лимпопо» в пользу ребенка, который получил травму в зоне бассейна. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Отец ребенка направил судебный иск в адрес юрлица „Лимпопо“ с просьбой компенсировать моральный вред в размере трех млн рублей. Суд удовлетворил иск частично: был взыскан только миллион рублей», — говорится в сообщении. В декабре 2021 года Дмитрий Л. отдыхал с ребенком в «Лимпопо». Спускаясь по лестнице в зоне бассейна с сыном (тогда ему был один год) на руках, он поскользнулся и упал. Отец получил незначительные ушибы, а сын пострадал серьезно. Травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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