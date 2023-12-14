«Лимпопо» выплатил миллион рублей ребенку за травму

Свердловский областной суд взыскал миллион рублей с екатеринбургского аквапарка «Лимпопо» в пользу ребенка, который получил травму в зоне бассейна. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Отец ребенка направил судебный иск в адрес юрлица „Лимпопо“ с просьбой компенсировать моральный вред в размере трех млн рублей. Суд удовлетворил иск частично: был взыскан только миллион рублей», — говорится в сообщении.
В декабре 2021 года Дмитрий Л. отдыхал с ребенком в «Лимпопо». Спускаясь по лестнице в зоне бассейна с сыном (тогда ему был один год) на руках, он поскользнулся и упал. Отец получил незначительные ушибы, а сын пострадал серьезно. Травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
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