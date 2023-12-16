Карта СВО 16 декабря: российское ПВО уничтожило 26 БПЛА Украины над Крымом

Российское ПВО уничтожило 26 БПЛА Украины над Крымом

16 декабря 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Российские войска закрепляются в Марьинке Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны РФ сообщили об уничтожении российской ПВО 26 украинских БПЛА над Крымским полуостровом. Карта спецоперации на 16 декабря и ход военных действий — в материале URA.RU. Обстановка в Крыму Согласно сообщению, опубликованному в telegram-канале Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с угрозой со стороны Украины. В течение двух часов, с 20:30 до 22:30 по московскому времени, было обнаружено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые представляли потенциальную опасность для Крымского полуострова. Херсонское направление В ходе боевых действий ВС РФ успешно пресекли все попытки украинских военных высадиться на островах и левом берегу Днепра. По информации, предоставленной Минобороны, ВСУ потеряли 17 лодок. Купянское направление Подразделения группировки «Запад» смогли отразить 27 попыток атаки со стороны ВСУ за последнюю неделю, сообщили в Минобороны. В ходе боевых действий в Харьковской области, авиация и артиллерия успешно поразили живую силу и технику украинской армии в нескольких населенных пунктах, таких как Синьковка, Ивановка, Ягодное, Петропавловка и Купянск. Наиболее напряженной точкой на этом направлении остается Синьковка, которая имеет стратегическое значение из-за проходящей через нее важной дороги и наличия логистического узла. Краснолиманское направление Российские военные успешно отразили 11 атак и нанесли удары по позициям ВСУ в районах Кировска, Торского, Ямполя и Григоровки в ДНР. За неделю украинская армия понесла более 1100 потерь. В частности, российские войска пресекли атаки в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, сообщает Telegram-канал «Рыбарь». Донецкое направление Подразделения группировки сил «Юг» успешно отразили шесть атак ВСУ в районах Марьинки, Красного и Клещеевки. Были нанесены удары по живой силе и технике противника в нескольких населенных пунктах. В результате, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, а также боевые бронированные машины и другую технику. Кроме того, были уничтожены минометы и сбиты украинские беспилотники. Российские войска закрепляются в Марьинке и расширяют зону контроля на южной части города, с целью продвижения к населенному пункту Победа. Сообщается о боях на трассе в направлении Победы. Южная группировка за неделю успешно отразила 49 атак ВСУ. В ходе боевых действий в Клещеевке, Курдюмовке и Георгиевке были нанесены удары по подразделениям украинской армии, которые пытались атаковать. В результате, ВСУ понесли потери в более чем 1580 военных, а также двух танков, 16 бронемашин и другой техники. Запорожское направление ВС РФ продолжают активно обороняться. За неделю были отражены восемь атак ВСУ у Работино и на западе от Вербового. Потери Украины на этом направлении составили более 335 военных. Артемовское направление Ивановское гвардейское соединение ВДВ, поддерживаемое бронегруппой, захватило опорный пункт ВСУ под Артемовском (Бахмут). Разведчики получили информацию о сосредоточении сил украинской армии и успешно нейтрализовали их. Боевые машины десанта охватили украинские позиции огнем, а затем разведывательная группа провела досмотр и уничтожила оставшихся украинских военных. Задача была выполнена после предварительной разведки и координации действий на местности. Авдеевское направление ВС РФ проводят тактическое продвижение в районах населенных пунктов Степное и Бердычи. Российские войска атакуют позиции украинской армии при помощи ТОС «Солнцепек», а Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют ФАБ в тыловых позициях ВСУ. Карта боевых действий Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении российской ПВО 26 украинских БПЛА над Крымским полуостровом. Карта спецоперации на 16 декабря и ход военных действий — в материале URA.RU. Согласно сообщению, опубликованному в telegram-канале Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с угрозой со стороны Украины. В течение двух часов, с 20:30 до 22:30 по московскому времени, было обнаружено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые представляли потенциальную опасность для Крымского полуострова. В ходе боевых действий ВС РФ успешно пресекли все попытки украинских военных высадиться на островах и левом берегу Днепра. По информации, предоставленной Минобороны, ВСУ потеряли 17 лодок. Подразделения группировки «Запад» смогли отразить 27 попыток атаки со стороны ВСУ за последнюю неделю, сообщили в Минобороны. В ходе боевых действий в Харьковской области, авиация и артиллерия успешно поразили живую силу и технику украинской армии в нескольких населенных пунктах, таких как Синьковка, Ивановка, Ягодное, Петропавловка и Купянск. Наиболее напряженной точкой на этом направлении остается Синьковка, которая имеет стратегическое значение из-за проходящей через нее важной дороги и наличия логистического узла. Российские военные успешно отразили 11 атак и нанесли удары по позициям ВСУ в районах Кировска, Торского, Ямполя и Григоровки в ДНР. За неделю украинская армия понесла более 1100 потерь. В частности, российские войска пресекли атаки в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, сообщает Telegram-канал «Рыбарь». Подразделения группировки сил «Юг» успешно отразили шесть атак ВСУ в районах Марьинки, Красного и Клещеевки. Были нанесены удары по живой силе и технике противника в нескольких населенных пунктах. В результате, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, а также боевые бронированные машины и другую технику. Кроме того, были уничтожены минометы и сбиты украинские беспилотники. Российские войска закрепляются в Марьинке и расширяют зону контроля на южной части города, с целью продвижения к населенному пункту Победа. Сообщается о боях на трассе в направлении Победы. Южная группировка за неделю успешно отразила 49 атак ВСУ. В ходе боевых действий в Клещеевке, Курдюмовке и Георгиевке были нанесены удары по подразделениям украинской армии, которые пытались атаковать. В результате, ВСУ понесли потери в более чем 1580 военных, а также двух танков, 16 бронемашин и другой техники. ВС РФ продолжают активно обороняться. За неделю были отражены восемь атак ВСУ у Работино и на западе от Вербового. Потери Украины на этом направлении составили более 335 военных. Ивановское гвардейское соединение ВДВ, поддерживаемое бронегруппой, захватило опорный пункт ВСУ под Артемовском (Бахмут). Разведчики получили информацию о сосредоточении сил украинской армии и успешно нейтрализовали их. Боевые машины десанта охватили украинские позиции огнем, а затем разведывательная группа провела досмотр и уничтожила оставшихся украинских военных. Задача была выполнена после предварительной разведки и координации действий на местности. ВС РФ проводят тактическое продвижение в районах населенных пунктов Степное и Бердычи. Российские войска атакуют позиции украинской армии при помощи ТОС «Солнцепек», а Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют ФАБ в тыловых позициях ВСУ.