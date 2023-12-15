ВС России уничтожили машину с командирами ВСУ

На купянском направлении уничтожены силы ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Разведчики группировки «Запад» уничтожили бронированный автомобиль с командирами ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Расчет <…> группировки войск „Запад“ уничтожил бронеавтомобиль с командным составом ВСУ», — сообщает российское военное ведомство, его заявление передает РИА Новости. Там рассказали, что разведчики ВС РФ получили информацию о прибытии состава, а дроны зафиксировали точное местоположение автомобиля.
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