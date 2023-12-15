ВС России уничтожили машину с командирами ВСУ

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На купянском направлении уничтожены силы ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разведчики группировки «Запад» уничтожили бронированный автомобиль с командирами ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Расчет <…> группировки войск „Запад“ уничтожил бронеавтомобиль с командным составом ВСУ», — сообщает российское военное ведомство, его заявление передает РИА Новости. Там рассказали, что разведчики ВС РФ получили информацию о прибытии состава, а дроны зафиксировали точное местоположение автомобиля.

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Разведчики группировки «Запад» уничтожили бронированный автомобиль с командирами ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Расчет <…> группировки войск „Запад“ уничтожил бронеавтомобиль с командным составом ВСУ», — сообщает российское военное ведомство, его заявление передает РИА Новости. Там рассказали, что разведчики ВС РФ получили информацию о прибытии состава, а дроны зафиксировали точное местоположение автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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