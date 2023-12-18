Суд Хельсинки заключил под стражу россиянина, подозреваемого в преступлениях на Украине

Суд Хельсинки арестовал россиянина, подозреваемого в преступлениях на Украине

18 декабря 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Воислава Тордена отправили в тюрьму города Вантаа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Окружной суд Хельсинки арестовал гражданина РФ Воислава Тордена (также известного как Ян Петровский) из-за подозрений в совершении военного преступления на Украине. Об этом сообщили в финской газете Helsingin Sanomat. «Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине», — говорится в материале . Отмечается, что его отправили в тюрьму города Вантаа. В 2014 году Торден принял решение отправиться на Донбасс для защиты местных жителей. Участие в данном событии послужило поводом для преследования мужчины не только на территории Украины, но и в Норвегии. Его лишили вида на жительство и запретили его въезд в шенгенскую зону. Мужчину арестовали в Финляндии 20 июля у выхода на посадку в Ниццу. Украинские власти отправляли запрос, чтобы им выдали Тордена. Однако мужчина запросил убежище в Финляндии. Ранее Верховный суд Финляндии 8 декабря не дал согласие на экстрадицию Тордена по запросу Украины и освободили его, так как российские фигуранты дел могут подвергаться пыткам в украинских тюрьмах. Однако после освобождения финские пограничники задержали россиянина, передает «Национальная служба новостей». По данным финских СМИ, суд, по просьбе пограничников, решил 11 декабря оставить Тордена под стражей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Окружной суд Хельсинки арестовал гражданина РФ Воислава Тордена (также известного как Ян Петровский) из-за подозрений в совершении военного преступления на Украине. Об этом сообщили в финской газете Helsingin Sanomat. «Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине», — говорится в материале. Отмечается, что его отправили в тюрьму города Вантаа. В 2014 году Торден принял решение отправиться на Донбасс для защиты местных жителей. Участие в данном событии послужило поводом для преследования мужчины не только на территории Украины, но и в Норвегии. Его лишили вида на жительство и запретили его въезд в шенгенскую зону. Мужчину арестовали в Финляндии 20 июля у выхода на посадку в Ниццу. Украинские власти отправляли запрос, чтобы им выдали Тордена. Однако мужчина запросил убежище в Финляндии. Ранее Верховный суд Финляндии 8 декабря не дал согласие на экстрадицию Тордена по запросу Украины и освободили его, так как российские фигуранты дел могут подвергаться пыткам в украинских тюрьмах. Однако после освобождения финские пограничники задержали россиянина, передает «Национальная служба новостей». По данным финских СМИ, суд, по просьбе пограничников, решил 11 декабря оставить Тордена под стражей.