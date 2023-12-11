Экс-командира в зоне СВО оставили под стражей в Финляндии

11 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Воислав Торден останется под стражей в Финляндии, пишет Yle Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Финский суд, по просьбе пограничников, принял решение 11 декабря оставить Воислава Тордена (также известного как Ян Петровский) под стражей. Об этом сообщает Yle. «Воислава Тордена оставили под стражей в Финляндии», — говорится в материале издания. Там добавили, что Украина просила экстрадицию этого российского гражданина, но Финляндия отказала. Торден был освобожден из-под стражи, однако немедленно был снова задержан пограничниками. Воислав Торден родился в России, но прожил большую часть своей жизни в Норвегии и других скандинавских странах, где у него есть множество родственников. В 2014 году он добровольно отправился на Донбасс для защиты местных жителей. Участие в этом конфликте привело к преследованию Тордена не только на Украине, но и в Норвегии, где он был лишен вида на жительство. Он был арестован в Финляндии. Украинские власти потребовали его выдачи, но Финляндия отказала, ссылаясь на возможность пыток в украинских тюрьмах и несоответствие условий содержания европейским стандартам, передает РАПСИ.

Финский суд, по просьбе пограничников, принял решение 11 декабря оставить Воислава Тордена (также известного как Ян Петровский) под стражей. Об этом сообщает Yle. «Воислава Тордена оставили под стражей в Финляндии», — говорится в материале издания. Там добавили, что Украина просила экстрадицию этого российского гражданина, но Финляндия отказала. Торден был освобожден из-под стражи, однако немедленно был снова задержан пограничниками. Воислав Торден родился в России, но прожил большую часть своей жизни в Норвегии и других скандинавских странах, где у него есть множество родственников. В 2014 году он добровольно отправился на Донбасс для защиты местных жителей. Участие в этом конфликте привело к преследованию Тордена не только на Украине, но и в Норвегии, где он был лишен вида на жительство. Он был арестован в Финляндии. Украинские власти потребовали его выдачи, но Финляндия отказала, ссылаясь на возможность пыток в украинских тюрьмах и несоответствие условий содержания европейским стандартам, передает РАПСИ.