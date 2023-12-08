«Коммерсант»: Финляндия отказалась выдать Украине россиянина из-за пыток

08 декабря 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Финляндия не выдаст Тордена из-за возможных пыток в тюрьмах Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финляндия не будет выдавать Киеву гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского), потому что российские фигуранты дел могут подвергаться пыткам в тюрьмах Украины. Также, по мнению Верховного суда страны, в украинских тюрьмах условия содержания не соответствуют европейским стандартам. «Верховный суд Финляндии счел, что бывший диверсант не может быть выдан, поскольку <…> фигуранты уголовных дел из России могут подвергаться пыткам», — передает « Коммерсант» . Кроме того, по мнению Верховного суда страны, условия содержания в тюрьмах Украины не соответствуют стандартам Европы. Воислав Торден (до смены паспорта Ян Петровский) родился в России. Но большую часть жизни он прожил в Норвегии и других скандинавских странах. Там у него есть множество родственников. В 2014 году мужчина добровольно отправился на Донбасс для защиты местных жителей. Участие в данном событии послужило поводом для преследования Тордена не только на территории Украины, но и в Норвегии. В этой же стране его лишили вида на жительство. А также установили запрет на его въезд в шенгенскую зону. Мужчина был арестован в Финляндии 20 июля у выхода на посадку в Ниццу. Украинские власти направили запрос, чтобы им выдали Тордена. Он запросил убежище в Финляндии. Ранее сообщалось, что Финляндия отказалась экстрадировать Украине Воислава Тордена. По информации Верховного суда страны, условий содержания россиянина под стражей для обеспечения возможной выдачи Киеву больше нет. Также суд приказал немедленно освободить Тордена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Финляндия не будет выдавать Киеву гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского), потому что российские фигуранты дел могут подвергаться пыткам в тюрьмах Украины. Также, по мнению Верховного суда страны, в украинских тюрьмах условия содержания не соответствуют европейским стандартам. «Верховный суд Финляндии счел, что бывший диверсант не может быть выдан, поскольку <…> фигуранты уголовных дел из России могут подвергаться пыткам», — передает «Коммерсант». Кроме того, по мнению Верховного суда страны, условия содержания в тюрьмах Украины не соответствуют стандартам Европы. Воислав Торден (до смены паспорта Ян Петровский) родился в России. Но большую часть жизни он прожил в Норвегии и других скандинавских странах. Там у него есть множество родственников. В 2014 году мужчина добровольно отправился на Донбасс для защиты местных жителей. Участие в данном событии послужило поводом для преследования Тордена не только на территории Украины, но и в Норвегии. В этой же стране его лишили вида на жительство. А также установили запрет на его въезд в шенгенскую зону. Мужчина был арестован в Финляндии 20 июля у выхода на посадку в Ниццу. Украинские власти направили запрос, чтобы им выдали Тордена. Он запросил убежище в Финляндии. Ранее сообщалось, что Финляндия отказалась экстрадировать Украине Воислава Тордена. По информации Верховного суда страны, условий содержания россиянина под стражей для обеспечения возможной выдачи Киеву больше нет. Также суд приказал немедленно освободить Тордена.