В Перми отремонтируют 68 фасадов за три года

Пермские депутаты проголосовали за выделение 600 млн рублей на ремонт фасадов

19 декабря 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

В Перми продолжат ремонтировать фасады Фото: Сергей Русанов © URA.RU На пленарном заседании пермские парламентарии проголосовали за выделение 600 миллионов рублей на ремонт фасадов 68 домов. Как передает корреспондент URA.RU, их потратят до 2026 года. «Сначала планируем сделать видовые дома на улице Старцева, где будет проходить новая дорога. Далее на очереди фасады на Сибирской, так называемые «белые зубы», — отметил на заседании заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин. Планируется привести в нормативное состояние 68 домов со стороны въездов в город. С восточной стороны ремонт пройдет по улицам Уинской и Старцева, а также со стороны западной части на улице Мира и шоссе Космонавтов. В пешеходной части — по улицам Ленина и Петропавловской. Также будут отремонтирован фасады домов возле стелы «Пермь — город трудовой доблести» — это улицы Сибирская и Чернышевского.

На пленарном заседании пермские парламентарии проголосовали за выделение 600 миллионов рублей на ремонт фасадов 68 домов. Как передает корреспондент URA.RU, их потратят до 2026 года. «Сначала планируем сделать видовые дома на улице Старцева, где будет проходить новая дорога. Далее на очереди фасады на Сибирской, так называемые «белые зубы», — отметил на заседании заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин. Планируется привести в нормативное состояние 68 домов со стороны въездов в город. С восточной стороны ремонт пройдет по улицам Уинской и Старцева, а также со стороны западной части на улице Мира и шоссе Космонавтов. В пешеходной части — по улицам Ленина и Петропавловской. Также будут отремонтирован фасады домов возле стелы «Пермь — город трудовой доблести» — это улицы Сибирская и Чернышевского.