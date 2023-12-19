Обновленный терминал Кольцово откроют на год позже

В Кольцово к июлю 2024 года отремонтируют международный терминал
© Служба новостей «URA.RU»
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Выдача багажа в Международном аэропорту «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, турист, чемодан, шереметьево, туризм, путешествие, терминал B
После ремонта новый терминал сможет принимать больше пассажиров Фото:

Аэропорт Кольцово ждет масштабная реконструкция международного терминала. К июлю 2024 года планируется увеличить его пропускную способность с 1300 пассажиров в час до 2500 пассажиров, рассказал, отвечая на вопрос URA.RU, исполнительный директор Кольцово Александр Пастухов.

«В следующем году планируем презентовать обновленный международный терминал. Существенных изменений [в презентованную ранее концепцию] не вносили, поэтапно реализуем ее. Пропускная способность международного сектора увеличится с 1300 пассажиров в час до 2500 тысяч», — отметил Пастухов.

О планах реконструкции Кольцово сообщали в феврале 2022 года, ее решили провести в несколько этапов. Первый должен был затрагивать не только международный терминал, но и привокзальную площадь. Директор по стратегическим коммуникациям холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Красиков анонсировал, что первые работы завершатся к апрелю 2023 года, и гости Универсиады смогут пользоваться терминалом.

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Аэропорт Кольцово ждет масштабная реконструкция международного терминала. К июлю 2024 года планируется увеличить его пропускную способность с 1300 пассажиров в час до 2500 пассажиров, рассказал, отвечая на вопрос URA.RU, исполнительный директор Кольцово Александр Пастухов. «В следующем году планируем презентовать обновленный международный терминал. Существенных изменений [в презентованную ранее концепцию] не вносили, поэтапно реализуем ее. Пропускная способность международного сектора увеличится с 1300 пассажиров в час до 2500 тысяч», — отметил Пастухов. О планах реконструкции Кольцово сообщали в феврале 2022 года, ее решили провести в несколько этапов. Первый должен был затрагивать не только международный терминал, но и привокзальную площадь. Директор по стратегическим коммуникациям холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Красиков анонсировал, что первые работы завершатся к апрелю 2023 года, и гости Универсиады смогут пользоваться терминалом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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