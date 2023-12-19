Обновленный терминал Кольцово откроют на год позже

Аэропорт Кольцово ждет масштабная реконструкция международного терминала. К июлю 2024 года планируется увеличить его пропускную способность с 1300 пассажиров в час до 2500 пассажиров, рассказал, отвечая на вопрос URA.RU, исполнительный директор Кольцово Александр Пастухов.
«В следующем году планируем презентовать обновленный международный терминал. Существенных изменений [в презентованную ранее концепцию] не вносили, поэтапно реализуем ее. Пропускная способность международного сектора увеличится с 1300 пассажиров в час до 2500 тысяч», — отметил Пастухов.
О планах реконструкции Кольцово сообщали в феврале 2022 года, ее решили провести в несколько этапов. Первый должен был затрагивать не только международный терминал, но и привокзальную площадь. Директор по стратегическим коммуникациям холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Красиков анонсировал, что первые работы завершатся к апрелю 2023 года, и гости Универсиады смогут пользоваться терминалом.
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