Обновленный терминал Кольцово откроют на год позже

В Кольцово к июлю 2024 года отремонтируют международный терминал

19 декабря 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

После ремонта новый терминал сможет принимать больше пассажиров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аэропорт Кольцово ждет масштабная реконструкция международного терминала. К июлю 2024 года планируется увеличить его пропускную способность с 1300 пассажиров в час до 2500 пассажиров, рассказал, отвечая на вопрос URA.RU, исполнительный директор Кольцово Александр Пастухов. «В следующем году планируем презентовать обновленный международный терминал. Существенных изменений [в презентованную ранее концепцию] не вносили, поэтапно реализуем ее. Пропускная способность международного сектора увеличится с 1300 пассажиров в час до 2500 тысяч», — отметил Пастухов. О планах реконструкции Кольцово сообщали в феврале 2022 года, ее решили провести в несколько этапов. Первый должен был затрагивать не только международный терминал, но и привокзальную площадь. Директор по стратегическим коммуникациям холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Красиков анонсировал, что первые работы завершатся к апрелю 2023 года, и гости Универсиады смогут пользоваться терминалом.

Аэропорт Кольцово ждет масштабная реконструкция международного терминала. К июлю 2024 года планируется увеличить его пропускную способность с 1300 пассажиров в час до 2500 пассажиров, рассказал, отвечая на вопрос URA.RU, исполнительный директор Кольцово Александр Пастухов. «В следующем году планируем презентовать обновленный международный терминал. Существенных изменений [в презентованную ранее концепцию] не вносили, поэтапно реализуем ее. Пропускная способность международного сектора увеличится с 1300 пассажиров в час до 2500 тысяч», — отметил Пастухов. О планах реконструкции Кольцово сообщали в феврале 2022 года, ее решили провести в несколько этапов. Первый должен был затрагивать не только международный терминал, но и привокзальную площадь. Директор по стратегическим коммуникациям холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Красиков анонсировал, что первые работы завершатся к апрелю 2023 года, и гости Универсиады смогут пользоваться терминалом.