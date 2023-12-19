Шойгу рассказал о возвращении миллионов беженцев в новые регионы РФ

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Миллионы беженцев увиделись со своими родственниками впервые с 2014 года, заявил Сергей Шойгу Фото:
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Около трех миллионов беженцев, которые не видели своих родственников с 2014 года, вернулись на свою родину в новые российские регионы. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства.

«В новые регионы Российской Федерации вернулось почти три миллиона беженцев», — заявил Шойгу. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что данные граждане не виделись со своими родственниками с 2014 года. Глава Минобороны также отметил, что железнодорожное движение с Донбассом восстановлено, а сухопутный коридор с Крымом функционирует уже более года.

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Около трех миллионов беженцев, которые не видели своих родственников с 2014 года, вернулись на свою родину в новые российские регионы. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства. «В новые регионы Российской Федерации вернулось почти три миллиона беженцев», — заявил Шойгу. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что данные граждане не виделись со своими родственниками с 2014 года. Глава Минобороны также отметил, что железнодорожное движение с Донбассом восстановлено, а сухопутный коридор с Крымом функционирует уже более года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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